Reddito e quota 100 - ok del governo Di Maio : norme anti-divano - nessuno abuserà del sussidio : E ancora, spiega Di Maio, si stimolerà l'economia perché 'chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà'. Ci saranno anche le pensioni di cittadinanza da 780 euro per i singoli a 1032 ...

Reddito e quota 100 - cosa c'è da sapere : Per il governo si tratta di "una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi famigliari" e che ha come obiettivo quello di "migliorare l'incontro tra domanda e ...

Quota 100 e Reddito : superato lo scoglio : Eccola, la fine dell'inizio. L'aforisma di Winston Churchill, poi ripreso da Bill Gates, infine rispolverato da Luigi Di Maio durante il capodanno sulla neve, si materializza fisicamente nella sala del Gonfalone. Primo piano di Palazzo Chigi, tre podi ad aspettare Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Li attendono due schermi, c'è il frontespizio di slide dal retrogusto renziano. Si è appena concluso un Consiglio dei ...

VIDEO – Approvati Quota 100 e Reddito - Di Maio : “Ecco norme anti-divano per il Reddito” : Approvati Reddito di Cittadinanza e Quota 100, esulta Salvini che dedica Quota 100 alla Fornero. Di Maio spiega le norme anti-divano per il Reddito di cittadinanza Nel Reddito di cittadinanza ci “sono norme anti-divano, che sono le norme su cui si fonda tutto il programma e che non consente a nessuno di poter abusare del Reddito”. Così il vicepremier Luigi Di Maio illustrando lo schema delle offerte di lavoro che prevede la prima ...

