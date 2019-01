Morto il nipote di Liam Neeson | era in coma da 5 anni

La nonna si sveglia e trova il nipote Morto sul divano : ucciso da un malore improvviso : OSIMO - Due comunità, Osimo e Filottrano, in lutto per la morte improvvisa di Luca Accorroni, 42 anni, papà di una bimba di 8. Luca è stato trovato morto ieri mattina sul divano dalla nonna, con la ...

Morto Andrea Camparetti : astronomo - nipote di Don Lorenzo Milani - diede il nome a un asteroide : Andrea Milani Camparetti, stimato astronomo e docente di matematica all'Università di Pisa, è stato trovato senza vita in un fossato alle porte di Pisa: forse colto da un malore mentre tornava a casa, forse urtato da un'auto pirata.Continua a leggere

Pisa - astronomo trovato Morto per strada : era il nipote di don Milani : Il professor, Andrea Milani Comparetti , astronomo e docente di matematica all'Università di Pisa, è stato trovato senza vita in un fosso lungo via Volta, a Ghezzano, piccolo centro alle porte di Pisa ...

Astronomo trovato Morto in un fosso - era nipote don Milani : Il professor Andrea Milani Comparetti, Astronomo e docente di matematica all'Università di Pisa, è stato trovato senza vita in un fosso lungo via Volta, a Ghezzano, piccolo centro alle porte di Pisa ...

Pisa - Morto il nipote di don Lorenzo Milani : era tra i più autorevoli studiosi di meccanica celeste : Trovato senza vita Andrea Milani Comparetti, 70 anni, matematico e astronomo molto conosciuto e nipote di don Lorenzo Milani. Il corpo è stato trovato ieri sera in strada. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. Il professore è stato trovato privo di vita intorno alle 22 in una via molto stretta a Ghezzano, piccolo centro alle porte di Pisa nel comune di San Giuliano Terme. Erano stati i familiari ieri sera a far scattare le ...