Morgan torna alla Rai dopo 10 anni | il cantante condurrà Freddie su Rai2

Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 : il Negan di The Walking Dead torna dai suoi figli televisivi : Niente più Lucille, zombie o Salvatori, Jeffrey Dean Morgan si lascia alle spalle The Walking Dead e le sue atmosfere cupe per dirigersi verso "casa" e i suoi figli televisivi in Supernatural 14. Da molti mesi l'attore stava chiedendo a gran voce il ritorno nella serie The CW e insieme a lui anche i fan storici della serie che presto vedranno in onda il 300esimo episodio e temevano di non poter assistere alla reunion storica tra John Winchester ...