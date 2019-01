Reddito e pensioni - Decretone pronto : in corso il Cdm. Conte : reddito e pensioni - risorse ok : Al summit di stamani, durato oltre un'ora, con il premier Giuseppe Conte hanno partecipato i due vicepremier Matteo Salvini e Di Maio, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura ...

Decreto reddito-pensioni - c’è la clausola “salva spesa” per quota 100 : Nel Decreto su reddito di cittadinanza e pensioni all’esame del Cdm «c’è una clausola “salva-spesa” anche per evitare sforamenti per l'uscita anticipata con quota 100». Il governo: ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza. Stasera Cdm per varare il Decreto....

Vertice di governo su reddito e pensioni : «Tutto risolto». Stasera il varo ufficiale Norme e vincoli : ecco il testo del Decreto : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cdm riunito : in arrivo il maxi Decreto : I nodi sarebbero stati già sciolti, il maxi decreto sulle Pensioni con Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza arriva oggi (17 gennaio) in Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm presieduta dal premier Giuseppe Conte, fissata inizialmente per le ore 16, è stata aggiornata alle 18. Prima un vertice di maggioranza che i partecipanti hanno definito “positivo”. Vedrebbero così concretamente la luce due delle misure simbolo del “governo del ...

Ecco il Decreto sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il Reddito di cittadinanza sarà erogato attraverso la Carta Rdc e permetterà di effettuare prelievi entro 100 euro al mese. E' uno dei contenuti dell'ultima versione del decreto di cui l'Agi è in possesso che conferma in sostanza tutte le indiscrezioni trapelate fin d'ora, a partire dai beneficiari del Reddito che sono gli italiani e gli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. ...

Reddito di cittadinanza : ecco il Decreto : L'iter del decreto per il Reddito di cittadinanza prende il via oggi con l'approvazione in Consiglio dei ministri. Cosa contiene il decreto, riguardante anche la quota 100, e quali sono le regole previste per i beneficiari che potranno accedere alla misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle per contrastare la povertà.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - ecco il testo di una legge ridicola : il Decreto - a chi regalano i soldi : Nel giorno del Consiglio dei Ministri chiamato a vararlo, ecco emergere il testo relativo al Reddito di cittadinanza, o Reddito ai fannulloni, così come lo ha ribattezzato Libero. La mancetta voluta dai grillini "verrà erogato attraverso la Carta Rdc". È quanto si legge nella bozza del decretone con

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : il 'Decretone' è pronto - ci sono le risorse : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'aveva annunciato. Entro giovedì 17 gennaio il decreto attuativo per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 sarà pronto. E così è stato. E con il cosiddetto "Decretone" è tornato il sereno anche tra i due partiti contraenti del Contratto di Governo, M5S e Lega Nord, dopo settimane di tensione. Alle 18:00, poi, dovrebbe andare in scena il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare ufficialmente il ...

Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100 : tutte le novità del "Decretone" : novità per gli statali: "quota 100 (solo) da Agosto, subito il Tfr/tfs". Il provvedimento che raccoglie le principali misure...

Reddito di cittadinanza partirà ad aprile - non ne avrà diritto chi lascia il lavoro : la bozza del Decreto : Il Reddito di cittadinanza, per la prima volta, sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi. È una delle disposizioni previste nella bozza del decreto sulla misura voluta dal M5s e su Quota 100. La misura, stando al documento, partirà da aprile. Nel primo articolo del provvedimento si legge: "È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e ...