Coppa Italia quarti di finale | partite | orari e programmazione tv

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della SuperCoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - Bergamo - Brescia - Mondovì e Piacenza in semifinale : ROMA- ROMA- Olimpia Bergamo, Synergy Arapi F.Lli Mondovì, Centrale del Latte Sferc Brescia e Gas Sales Piacenza approdano alle Semifinali di Coppa Italia di A2 Maschile . Le sfide in gara unica dei ...

La Juve si prende la SuperCoppa italiana : Milan ko a testa alta - decide Cristiano Ronaldo : La Juventus conquista il primo trofeo della stagione, il Milan polemizza con l’arbitro: discute l’interpretazione differente del fuorigioco e invoca un rigore, al tramonto del match, per l’intervento in area di Emre Can su Conti. «Non voglio fare il maleducato - dice Rino Gattuso - ma se c’è la tecnologia va usata. Su Cutrone è stata alzata la band...

Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d'inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l'atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019.

Calendario Lazio 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League partite Serie A Lazio 2019

Calendario Inter 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League Serie A: Calendario Inter 2019

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

SuperCoppa Italiana – La gioia social di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus : tutta la felicità di CR7 nei suoi post : Cristiano Ronaldo manifesta tutta la sua gioia per il suo primo trofeo con la Juventus sui social: i post dell’attaccante portoghese dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Felicissimo per il successo di oggi della sua Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan a Gedda, Cristiano Ronaldo, non ha atteso molto prima di manifestare tutta la sua gioia sui social. L’attaccante portoghese, che ha deciso la partita col suo ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Andata dei quarti di finali : sorridono Novara - Conegliano e Busto Arsizio : Samsung Galaxy A Coppa Italia: Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio a segno nell’Andata dei quarti di finale. Da sabato 19 gennaio le gare di ritorno Sono Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio ad aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale della Samsung Galaxy Coppa Italia di Serie A1 Femminile, completando il quadro delle gare di Andata dopo il ...

SuperCoppa Italiana – Cori e balli per Cristiano Ronaldo - Dybala e compagni : i festeggiamenti della Juventus [VIDEO] : Tanto divertimento, balli e festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni dopo la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan La Juventus ha conquistato oggi l’ottava Supercoppa Italiana, battendo a Gedda il Milan. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo, autore dell’unica rete del match, che ha permesso al club bianconero di poter festeggiare in grande per questo primo trofeo del 2019. Cori, salti e ...

Cristiano Ronaldo - gol in Juventus Milan di SuperCoppa Italiana : è il 7° nelle ultime 8 finali : 43 minuti circa a vagare per il campo, mai realmente coinvolto. Forse perché distratto da quell'invasione di campo "in suo onore" dopo poco più di 60 secondi. Qualche spunto personale, una pressione ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : andata quarti di finale. Conegliano e Novara a valanga - Busto vince il derby : Questa sera si sono disputate tre partite valide per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Dopo il successo di Scandicci contro Firenze nell’anticipo di ieri, oggi sono arrivate le nette vittorie di Novara e Conegliano che si sono imposte per 3-0 sui campi di Cuneo e Monza: le due grandi favorite della vigilia hanno ipotecato la qualificazione alla Final Four visto che dovranno vincere un solo set ...