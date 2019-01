Bohemian Rapsody come non l’avete mai sentita | la versione napoletana delle EbbaneSis è

Bohemian Rapsody - la versione degli studenti di Novara fa il giro del mondo. E Brian May si complimenta : Gli studenti della Scuola del Teatro Musicale di Novara hanno realizzato la loro personale versione di Bohemian Rapsody (col film, omonimo, su Freddie Mercury, nelle sale in questi giorni) con tanto di coreografia e videoclip. I complimenti ai ragazzi sono arrivati direttamente da Brian May, che su Facebook ha rilanciato il video dei giovani, aspiranti artisti: “Una reinterpretazione brillante”. L'articolo Bohemian Rapsody, la ...