Atletica | Filippo Tortu torna in gara ad Ancona | “Spero di correre il personale nei 60

Atletica – Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto per Filippo Tortu : l’azzurro in scena ad Ancona : Doppio sprint per Filippo Tortu nei 60 di domenica ad Ancona Saranno due gli sprint che il recordman italiano dei 100 metri Filippo Tortu correrà domenica 20 gennaio ad Ancona, nella Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto: batteria e finale. Anche quest’anno il giovane azzurro non ha finalizzato l’attività in sala, ma si prepara ad affrontare il test agonistico di esordio. Appuntamento sul rettilineo del Palaindoor nel capoluogo ...

Atletica - Filippo Tortu nominato atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle : Il velocista italiano è stato premiato presso il Salone d’onore del Coni da Sofia Goggia e Arianna Fontana E’ Filippo Tortu l’atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle. Il velocista italiano, primatista sui 100 metri con 9”99, è stato premiato da Sofia Goggia e Arianna Fontana in occasione della cerimonia del Gruppo sportivo in corso di svolgimento presso il Salone d’onore del Coni al Foro Italico. ...

Atletica - Filippo Tortu : “Parigi 2024 è lontana. Meglio pensare a quel che mi propone lo scenario in tempi più brevi” : Filippo Tortu è pronto ad un 2019 nel quale confermarsi stabilmente al di sotto dei 10″ sui 100 metri e magari limare qualcosina sulla distanza doppia per essere maggiormente competitivo a livello internazionale. Il velocista azzurro ha rilasciato una lunga intervista a “Il Secolo XIX“. Al quotidiano genovese l’atleta classe ’98, parlando della scorsa stagione, ha rivelato: “Ho assorbito le critiche perché a ...

Atletica - Filippo Tortu : “Ai Mondiali farò 100 e 200 - voglio correre tante volte sotto i 10 secondi!” : Filippo Tortu è reduce da una bella stagione con lo storico 9.99 corso sui 100 metri (primo italiano capace di scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi) anche se c’è un po’ di amaro in bocca per non essere riuscito a salire sul podio agli Europei. Oggi il 20enne si trova a Montecarlo dove questa sera verranno consegnati gli IAAF Awards, i premi della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, ma lo sguardo è già ...