Travis Strikes Again | No More Heroes - recensione

Travis Strikes Again : emergono nuovi dettagli sul titolo : Durante una recente intervista il noto Goichi Suda (conosciuto anche come Suda51) ha svelato qualche curiosità in più sul suo Travis Strikes Again: No More Heroes in uscita il 18 gennaio su Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, Suda51 è il creatore di titoli del calibro di Killer7, Shadows of the Damned e The 25th Ward: The Silver Case.Come riporta WCCFTECH, per prima cosa emerge che il titolo sarà fortemente incentrato sulla coop, pur non ...