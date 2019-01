Svelati i requisiti di sistema PC di Far Cry New Dawn

eurogamer

: Annunciati i requisiti di sistema della versione PC di #FarCryNewDawn. - Eurogamer_it : Annunciati i requisiti di sistema della versione PC di #FarCryNewDawn. - galluzzimm : Far Cry New Dawn: svelati i Requisiti di Sistema Minimi e Consigliati su PC - myreviews_it : Svelati i requisiti PC di Far Cry New Dawn - -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Rivelato a sorpresa ai The Game Awards 2018, Far Cry Newdi Ubisoft presenta questa volta un'ambientazione post-apocalittica per la serie. In vista dell'uscita del mese prossimo, lo sviluppatore ha annunciato iufficiali per gli utenti PC, riportati da Gamingbolt. Sono state rivelate le specifiche minime, raccomandate, 4K / 30 FPS e 4K / 60 FPS.Come avrete intuito, è necessario un setup abbastanza forte per eseguire la risoluzione del gioco 4K e 60 fotogrammi al secondo a impostazioni Ultra. Avrete bisogno di un processore Intel Core i7-6700K funzionante a 4.0 GHz o AMD Ryzen 7 1700X con clock a 3.4 GHz e 16 GB di RAM. Necessaria anche una Nvidia GeForce GTX 1080 SLI con 8 GB VRAM o AMD RX Vega 56 CFX con 8 GB VRAM (o qualcosa di meglio).consigliati per l'esecuzione del gioco a 1080p sembrano abbastanza ragionevoli.Read more…