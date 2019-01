Roma | sfruttava connazionali per coltivare campi | in manette ‘caporale’

romadailynews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)– Reclutavaper poi sfruttarli neidediti alla coltivazione di prodotti agricoli in provincia di. Per tale ragione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con la collaborazione dei colleghi del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino bengalese di 46 anni, in regola con il permesso di soggiorno e con precedenti, perche’ accusato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.Il patrimonio informativo dei Carabinieri della Stazione di Valmontone, unito alle competenze specifiche dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, in sintonia con l’ispettorato Territoriale del Lavoro di, sotto la regia della Procura della Repubblica di Velletri, e’ stata posta in essere una certosina ...