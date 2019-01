L' onda razzista dalla A ai campetti

ilgiornale

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ogni maledetta partita siamo alle solite. Ululati razzisti, cori discriminatori, insulti alle forze dell'ordine in un ormai ordinario stillicidio di stupidità manifesta. Prima del caso Koulibaly come adesso. In coppa Italia cori antisemiti dei tifosi laziali, cori discriminatori e insulti alla polizia di quelli della Roma, ululati contro Kean in Bologna-Juventus. Addirittura insulti razzisti in una gara di Juniores in provincia di Parma, sfociati in una violenta rissa sugli spalti tra alcuni giocatori e genitori, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri. Ma non è solo un problema del calcio. Il preparatore atletico, cubano, della Rari Nantes Bologna di pallavolo femminile è stato insultato dagli spalti per il colore della sua pelle. Un problema di ignoranza. Un problema, evidentemente, della società tutta.La situazione è tutt'altro che risolta e sta diventando, giorno dopo ...