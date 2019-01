ilfattoquotidiano

: Oggi Torino dice sì al futuro. Basta con quelli che vogliono bloccare l’Italia: chi ferma la Tav, ferma la crescit… - matteorenzi : Oggi Torino dice sì al futuro. Basta con quelli che vogliono bloccare l’Italia: chi ferma la Tav, ferma la crescit… - AlessiaMorani : Questa mattina il #Pd in piazza per dire SI alla #Tav. Grazie a @stefanoesposito che per avere fatto una battaglia… - MPenikas : FQ: Grazie Sì Tav, la vostra sì che è una protesta di cuore -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) di Marco Gigante“Sì tav subito!” Ripete a squarciagola il popolo dei Sì Tav in piazza Castello a Torino. È il 12 gennaio del 2019. L’anno nuovo è appena iniziato e l’atmosfera politica sembra diversa. La gente è stufa di dire e sentirsi dire sempre di No. C’è voglia di dire Sì. E di dirlo forte. Il popolo dei Sì Tav ha pronti gli argomenti per la sua veementecontro le politiche economiche del governo (o meglio contro una parte di esso). Il Tav, acronimo per “Treno ad alta velocità”, si deve fare, costi quel che costi. “Il progresso non va fermato”, ripetono inti in piazza. Non bisogna aver paura del futuro; bisogna accoglierlo. Occorre farsi sedurre dalla sua voce, riscoprire quel profumo della vita che Tonino Guerra augurava a Gianni in un noto spot pubblicitario di qualche anno fa. Ma occorre anche tornare a sorridere. Il popolo dei Sì Tav è a dirci ...