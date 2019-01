Brindisi | assalto all' alba ad un Tir che trasportava sigarette | bottino di 7 tonnellate

Blastingnews

: New post (Assalto armato al Tir che trasportava sigarette.Ferito il conducente e bloccata la s.s. 379) has been pub… - brindisilibera : New post (Assalto armato al Tir che trasportava sigarette.Ferito il conducente e bloccata la s.s. 379) has been pub… - infooggi : Assalto a Tir carico di sigarette nel Brindisino #assalto #tir #sigarette #brindisi #ss379 #infooggi #info #oggi - Borderline_24 : Torre Canne, #Assalto ad un #Tir pieno di sigarette sulla statale: ferito conducente -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Comincia davvero male la giornata di mercoledì 16 gennaio in provincia di, dove poche ore fa un Tir cheè stato assalito da alcuni malviventi sulla superstrada che collega il capoluogo di provincia adriatico a Bari. Il fatto di cronaca è avvenuto precisamente all'altezza dello svincolo per Torre Canne, una nota località marittima, che fa parte del circondario di Fasano.Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, i malviventi hanno agito con un modus operandi consolidato, servendosi di due auto di grossa cilindrata e di un'auto articolato. Sull'asfalto hanno lanciato dei chiodi a tre punte, in modo da rallentare la corsa del Tir, la carreggiata era stata bloccata anticipatamente da un camion rubato messo di traverso. Sul posto, subito dopo l'episodio, sono intervenuti i Carabinieri del Norm provinciale di...