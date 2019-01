﻿Superticket sanitario 2019 | esenzione | costo e chi deve pagarlo

termometropolitico

: Superticket: di Lucia Izzo - Il superticket sanitario è tornato a far parlare di sé negli… - StudioCataldi : Superticket: di Lucia Izzo - Il superticket sanitario è tornato a far parlare di sé negli… - susybosco : Addio al superticket sanitario, ministra Giulia Grillo: “Abolito entro la primavera” - Dimeneguarde : Superticket sanitario, la novità che piacerà agli italiani: l'annuncio La ministra Giulia Grillo -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)e chiCosa è il supertickete cosa potrebbe succedere nel? Partiamo dal dire che si tratta di una tassa. Una tassa che può raggiungere l’importo di 10 euro aggiuntivo per ogni ricetta per prestazioni di diagnostica e specialistica.Una tassa da aggiungere aldel ticket e la cui introduzione così come l’eventuale(che può variare da regione a regione) è affidato alla scelta delle Regioni. Ogni Regione infatti sulla base della propria autonomia può decidere nel tempo ed in base alla situazione economica finanziaria se applicare o meno la tassa. Ed in che modo applicarla.Superticket: la sua introduzione Come ricorda il sito studiocataldi.it ad introdurre il cosiddetto superticketci ha pensato con la legge 296/2006 l’allora governo Prodi. Tuttavia ...