Team Sonic Racing | sta per arrivare il team di Eggman

Il Team Eggman in arrivo in Team Sonic Racing : Oggi, SEGA ha annunciato i membri del Team Eggman, una nuova e diabolica squadra che si aggiungerà al roster di Team Sonic Racing. I fan possono effettuare il pre-order del gioco, in edizione fisica o digitale, per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e solo in digitale su PC. Team Sonic Racing: Svelato il Team Eggman Scopri i demoni della velocità che compongono il Team Eggman: Eggman [Technique] – a.k.a. ...