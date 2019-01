Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna paladine di Berlusconi si scontrano in tribunale

blogitalia.news

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Eva contro Eva.controDe. Chi dice donna dice danno. Questo è il rovello di Silvio. A distanza di un annochiama inDecon tanto di risarcimento danni di oltre 100 mila euro per «asserita diffamazione». L’oggetto del contendere è un’intervista della beneventana a Myrta Merlino su La7. La prima,, si schiera con Luigi Cesaro detto ’a Purpetta, il ras delle preferenze in Campania; la seconda,, non dimentica lo sgarro di avere visto saltare, a suo tempo, la candidatura come capolista nella sua Benevento. I coltelli non hanno smesso di essere affilati e così le duedel Cavaliere, un tempo sincere amiche, sono diventate fierissime nemiche.A nulla vale l’elisir d’amore sparso dall’inquilino di Villa San Martino – il primo politico ad avere incoraggiato l’impegno politico delle donne- nei suoi 25 ...