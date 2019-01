Non solo Mps | la Bce ha imposto svalutazioni di Npl a tutte le banche

Ministra Elisabetta Trenta : “Leva obbligatoria Non ci sarà - è solo un’idea romantica” : La Ministra della difesa Trenta boccia l'idea della Lega, intenzionata da sempre a reintrodurre il servizio militare obbligatorio: "Penso che la leva sia inadeguata rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Abbiamo un esercito di professionisti che deve restare tale, e non abbiamo neanche le caserme, le risorse, ma soprattutto non c'è la necessità di sostenere, al momento, una leva così come la ricordiamo". .Continua a leggere

Dybala-Cutrone - voglia di gol Non chiamateli solo «spalle» : Quella di Gedda potrebbe passare alla storia, si spera, come la partita in cui anche in Arabia Saudita le donne si sono riprese il calcio, alla faccia delle discriminazioni e delle costrizioni. Ma più frivolamente, dal punto di vista tecnico, questa Supercoppa potrebbe diventare la rivincita delle spalle. Spalle di lusso, si intende, ma certo meno quotate degli attori protagonisti. Loro, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, sono le stelle, i ...

Raggi : a Caritas monete Non solo Fontana di Trevi ma di tutte : Roma – Il denaro raccolto nella Fontana di Trevi a Roma restera’ alla Caritas diocesana. Anzi, anche le monete raccolte nelle altre fontane della Capitale saranno destinate all’organismo caritativo diocesano, per un totale approssimativo di 200.000 euro aggiuntivi. Lo ha assicurato a ‘L’Osservatore Romano’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “La Caritas e tutte le migliaia di persone assistite dai suoi ...

Dopo Carige - preoccupa Mps ma Non solo. Per il governo la spina banche : La Bce ha espresso giudizi negativi sulla situazione patrimoniale. Altri istituti potrebbero finire nel mirino della Banca centrale europea. 'Non possiamo chiudere gli occhi il problema del credito va ...

L’interattività Non è più solo dominio dei videogiochi : Ci risiamo! A quasi due mesi dalla presa di posizione dell’ex ministro Calenda contro i videogiochi che, a suo parere, nuocerebbero alla personalità del bambino sollevando di conseguenza la dura reazione dell’AESVI, ora il casus belli è la messa in onda da parte di Netflix dell’episodio interattivo di Black Mirror dal nome Bandersnatch che prevede ben cinque diverse possibilità di esito finale e un ...

Suv - fuoristrada e Non solo - Le italiane a ruote alte - FOTO GALLERY : Continua il successo della Fiat 500X, che nel 2018 conquista la terza posizione tra le auto più vendute in Italia. Del resto, la vettura si accoda al boom di Suv e crossover che da oltre ventanni a questa parte raccolgono sempre più clienti.Le Suv italiane. E se dalla presentazione della Kamal, lapprezzatissima concept del Biscione, gli appassionati del marchio di Arese hanno atteso circa quattordici anni per vedere finalmente un veicolo a ruote ...

Monetine Fontana di Trevi - da aprile la gestione Non sarà solo della Caritas : Alzi la mano chi davanti alla maestosità della Fontana di Trevi non ha lanciato la monetina come tradizione prevede? Pochissimi turisti riescono a resistere e così, come prevede la più nota delle leggende, girandosi di spalle e con gli occhi chiusi, ci si assicura di ritornare a Roma, lanciando con la mano sinistra una monetina dalla spalla destra. La celebre Fontana è ricca di usanze e un' altra leggenda prevede che le Monetine da gettare siamo ...

Imprenditore cerca 30 operai ma ne trova solo 7 : «Stipendio da 1800 euro - ma Non vogliono fare trasferte (pagate)» : «Ho usato direttamente Facebook perché i Centri per l'impiego e, prima, gli uffici di collocamento, sono sempre stati del tutto inutili». Lo ha spiegato oggi Nereo...

Le monetine della Fontana di Trevi? Da aprile Non andranno più solo a Caritas : Le monetine gettate dentro Fontana di Trevi continueranno ad essere gestite dalla Caritas fino a fine marzo, poi da inizio aprile entrerà in vigore un nuovo sistema di impiego che il Campidoglio sta ancora affinando. Il “tesoretto” delle monetine - stimato in oltre 1 milione di euro all’anno - dovrebbe essere impiegato in parte per finanziare prog...

Domenica In - da Mara Venier due nomi clamorosi : Non solo Giampiero Galeazzi - sfida totale a Mediaset : Domenica 13 gennaio alle 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 18° puntata di Domenica in condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, entrambe protagoniste della nuova serie di Rai1 Che Dio ci aiuti. Le due attrici saranno al centro d

Non solo Torino - l'onda "sì Tav" s'allarga - ma rallenta : Tutti questi rallentamenti non fanno bene all'economia della nostra Regione. Ora il Governo dovrebbe prendere una decisione netta e definitiva. C'è in gioco lo sviluppo di questo territorio'. A due ...

Incidente mortale sullo slittino - l'avviso sulla pista Non è più solo in tedesco : E' stata aggiunta la segnalazione in italiano all'imbocco della pista nera, in Alto Adige, dove è morta la piccola Emili

In piazza Non solo il sostegno alla Tav : "Siamo qui per fermare il declino di Torino" : La piazza Sì Tav, nuovamente affollata due mesi dopo il 10 novembre, è la dimostrazione di almeno quattro fattori. Il movimento civico nato per contrastare la prospettiva imminente di un declino di ...