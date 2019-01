Missy Elliott è la prima rapper donna a entrare nella Hall of Fame

gqitalia

(Di martedì 15 gennaio 2019) Cinque Grammy Awards, ilto di essere l’unicacon sei dischi di platino in USA e quello di essere tra i pochi artisti rimasti al secondo posto della classifica Billboard’s Hot 100 per dieci settimane (come il suo singolo Work It, 2002): non per niente per molti critici musicali,è «The Queen of Hip Hop».Una regina che ora è stata chiamata nell’Olimpo della musica., al secolo Melissa Arnette, è entrata infattiSongwritersof. L’organizzazione dellaofha infatti reso noto che l’artista è stata scelta perché è «una delle più importanti artiste donnestoria della musica contemporanea»: per l’artista è un traguardo importantissimo, comee per la musica hip hop in generale, dal ...