Minenna | la Consob e il veto fantasma

12 ricorsi sulla strada di Marcello Minenna in Consob : Il 7 dicembre 2017, appena quindici giorni prima della nomina del suo successore da parte del Consiglio dei ministri, l'allora presidente della Consob, Giuseppe Vegas, decise di promuovere Marcello Minenna da condirettore a direttore. Promozione sul filo di lana. Sono passati tredici mesi, ma il passato non si cancella. Ritorna, e con un peso, in giorni caldissimi, quelli che vedono l'ex assessore al Bilancio della Giunta Raggi in rampa di ...

"Consob - nominare subito MinennaMattarella? Non può dire di no" : "Sulla nomina di Minenna a presidente della Consob non può esserci alcun veto". Lo dice in un'intervista ad Affaritaliani.it Elio Lannutti, senatore del M5s: "Non servono ulteriori controlli"

Consob - regge l'asse M5S-Lega Continua la corsa di Minenna : L'alleanza M5S-Lega sembra scricchiolare su più fronti -dalle trivelle alla Tav, passando per il reddito di cittadinanza e la liberalizzazione della cannabis - ma regge su una delle nomine più importanti per il governo: quella a capo della Consob dopo l'addio...

Guida Consob - M5S : Minenna è uomo giusto : 18.10 "Riteniamo Marcello Minenna l'uomo giusto per ricoprire la carica di presidente della Consob". Lo comunicano in una nota i deputati 5 Stelle della Commissione Finanze della Camera. "Il nome proposto dal governo ci soddisfa e risponde pienamente al bisogno di cambiamento di cui necessita un autorità fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema finanziario", dicono i deputati. Sottolineano che si tratterebbe di una scelta ...

Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna : "Ha costruito la sua carriera in Consob perché raccomandato" : La partita per la presidenza Consob entra nel vivo. Dopo l'ok del vicepremier leghista Matteo Salvini sembra non ci siano più resistenze per l'arrivo al vertice dell'autorità di controllo sulla Borsa di Marcello Minenna, da sempre candidato sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle. Tra i grillini, il senatore Elio Lannutti è insieme a Carla Ruocco colui che si è distinto di più in Parlamento per chiedere al governo ...

Schiarita su Minenna in Consob : Roma Alla fine pare che anche la Lega sia d'accordo e la nomina del nuovo presidente della Consob, una delle trattative più difficili condotte dalla maggioranza gialloverde e dal governo Conte, sembra ...

Consob - il Colle frena Minenna i 5Stelle all'attacco di Mattarella : Le perplessità che si registrano nella politica sul nome di Minenna non si concentrano sul curriculum, ma sul fatto che sia un dirigente Consob e non un esterno, il che darebbe maggiori garanzie di ...

Consob - Salvini dice sì a Marcello Minenna. Ora la partita si sposta al Colle : L'accordo sul nome di Marcello Minenna alla guida della Consob era stato sancito con un faccia a faccia a metà novembre, ma poi la vicenda era caduta nel vuoto. Nelle settimane successive Matteo Salvini e Luigi Di Maio avevano dovuto pensare a ben altro, diventando protagonisti del tritacarne della manovra, con tutto il suo corollario di litigi tra i due e interessi di partito da mediare e far rispettare. L'agenda delle priorità ...

Consob - Marcello Minenna pronto No del Colle. Di Maio : "Non mollo" : Chi si oppone alla nomina di Marcello Minenna alla presidenza della Consob? Indicato due giorni fa ufficiosamente ma risolutamente dal vicepremier e leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio come candidato anche a nome della Lega, l'economista e professore...

Consob - in pole position resta Minenna : C'è un tassello importante che i 5 Stelle hanno fretta di inserire in quella narrazione che stanno scrivendo in queste ore per parare i colpi della metamorfosi sui salvataggi delle banche dopo l'approvazione del decreto che getta la rete di soccorso dello Stato - e quindi con i soldi dei cittadini - su Carige. Questo tassello è la presidenza della Consob, l'Authority che controlla le attività della Borsa, un vigile per gli ...

Di Maio : "E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob" : Va rinnovato il prima possibile il vertice di Consob, lo dobbiamo fare per l'Italia perché è l'authority che monitora i prodotti finanziari . Ricordiamocelo: sono quelli che avrebbero dovuto ...

Consob : il caso Carige accelera la nomina - Minenna in pole : L'intesa politica sul nome di Minenna era già stata raggiunta a novembre, tra l'altro in un incontro tra i due vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini al quale aveva preso parte anche il premier, ...

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Consob - Di Maio : “Marcello Minenna è il nostro nome per la presidenza” : “E’ Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob“. A sciogliere pubblicamente la riserva, parlando con l’Adnkronos, è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, confermando che l’accordo con l’alleato di governo sulla presidenza dell’autorità per il controllo delle attività delle società e della Borsa è cosa fatta. La questione della nomina del nuovo ...