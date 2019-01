Minacce per la salute globale causate dal rifiuto per i vaccini #vaccineesitancy

laragnatelanews

(Di martedì 15 gennaio 2019)Si chiama vaccine esitancy è è tra le maggioriper ladi questo 2019: si tratta delnei confronti deicome stilato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, insieme ai cambiamenti climatici e la resistenza agli antibiotici. “L’esitazione vaccinale – spiega l’Oms – minaccia di far perdere i progressi compiuti nei confronti delle malattie prevenibili“. Continua l’oms:“Iprevengono 2-3 milioni di morti l’anno. Isono uno dei modi più costo-efficaci contro le malattie, prevengono 2-3 milioni di morti l’anno e ne eviterebbero un altro milione e mezzo se le coperture aumentassero”.A mettere a rischio laanche delle vecchie conoscenze, come le malattie non trasmissibili, una pandemiadi influenza, le crisi umanitarie dovute a guerre e ...