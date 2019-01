Meningite | morto 15enne | profilassi all’alberghiero Vespucci di Roma

caffeinamagazine

(Di martedì 15 gennaio 2019) Èdia 15 anni poche ore dopo essere arrivato all’ospedale. Arrivato ieri al mattina Policlinico Umbero I, il giovane non ce l’ha fatta: si sono rivelati vani i tentativi dei medici della terapia intensiva pediatrica di salvarlo. “Le cause del decesso – spiegano dall’assessorato alla Sanità della Regione – sono dovute a una sepsi meningococcica”. Una forma che sarebbe addirittura più forte, in quanto si parla di infezione da. Il ragazzo, purtroppo, non è risultato vaccinato.Sono immediatamente scattate le procedure di, come da protocolli clinici: i primi a dover seguire lasaranno i familiari e gli amici più stretti del quindicenneal policlinico Umberto primo di. Laè stata estesa anche presso la scuola frequentata dal ragazzo nel territorio della Asl2, ...