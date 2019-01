Mara Venier torna alle origini | è pronta a tornare sul set

Mara Venier parla del suo nuovo progetto dopo Domenica In : Mara Venier dopo Domenica In torna a recitare in una fiction? Mara Venier non se n’è mai andata. A ritmo di ‘Io sono ancora qua’ è partita la sua Domenica In, ma la verità è che la televisione ha sempre sentito la mancanza della zia più amata dagli italiani e fin da quando Maria decise di prenderla sotto la propria ala protettrice, il pubblico non ha potuto far altro che goderne. Ma L’Isola dei Famosi (nel ruolo di ...

Mara Venier su Chi rivela il suo sogno nel cassetto : “Voglio tornare sul set” : Mara Venier si rivela in una lunga intervista in uscita sul prossimo numero di Chi. La regina di Domenica In, il salotto di Rai Uno, in esclusiva racconta i suoi prossimi progetti. La conduttrice sogna di tornare a recitare."C"è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà La Fioraia del Giambellino. Vorrei tanto tornare a recitare." Poi continua: "So che gli ascolti determinano il successo l"insuccesso di un programma ed è ...

Alberico Lemme sui social è contro Mara Venier : A “Domenica In” durante un discorso che parlava di diete è stato nominato il dr. Alberico Lemme nel salotto di Mara Venier che ha parlato di diete con Simona Izzo, Platinette e il dr. Calabrese ospiti in studio. La conduttrice ha affermato di non averlo mai conosciuto, ma è stata contraddetta proprio da lui. Su “Instagram” infatti, Lemme ha fatto sapere alla conduttrice che insieme hanno preso parte a 3 puntate di Porta a Porta: ...

Domenica in - frecciatina di Mara Venier a Barbara D'Urso per il ritorno di Domenica Live : FUNWEEK.IT - Anche Mara Venier è tornata in onda dopo la lunga pausa natalizia con Domenica In e lo ha fatto col solito entusiasmo contagioso e concedendosi - diciamo così - quella che a molti è parsa ...

Domenica In - Mara Venier e il crollo in diretta con Giampiero Galeazzi. Parla lei : perché è 'fuggita' : 'Mi sono emozionata molto perché Giampiero Galeazzi è nel mio cuore'. Mara Venier , il giorno dopo la puntata ad alto tasso emotivo di Domenica In , commenta così con l'agenzia Ansa il nuovo incontro ...

Domenica In - vergogna di Alberico Lemme : 'Mara Venier rinco***' - volano insulti : Alberico Lemme dà della 'rinco' a Mara Venier e smentisce quanto detto Domenica 13 gennaio a Domenica In dalla conduttrice. Nel corso della puntata, la Venier ha affrontato l' argomento diete insieme ...