Juncker fa mea culpa | ' Austerity avventata e Ue poco solidale con la Grecia'

Ennesimo mea culpa Ue. Juncker : "Austerità avventata - abbiamo insultato la Grecia e non siamo stati abbastanza solidali" : "Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci" durante la crisi del debito. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento in aula a Strasburgo per la celebrazione dei vent'anni dell'euro. "Mi rallegro di constatare che la Grecia, il Portogallo ed altri Paesi - ha aggiunto - hanno ritrovato se non un posto al sole", almeno "un posto tra le antiche democrazie europee". Il ...