Incidente sulla A18 - tre morti tra cui un agente della polstrada : Un gravissimo Incidente, con tre vittime, si e' verificato intorno alle 4 del mattino sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza di Itala (Messina). Tra i morti anche un poliziotto, in servizio alla Polizia stradale: secondo quanto si apprende era li' per gestire un altro Incidente. Le altre due vittime sono un camionista di 42 anni e una pensionata di 80 anni. Le loro identita' non sono state rese note perche' ancora non sono stati ...

Udine - bimba di 9 anni grave dopo Incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Incidente sulla statale. Due feriti in ospedale : grave una donna : Lo scontro, frontale, all'altezza del bivio di Bojano CAMPOBASSO. Incidente stradale sulla statale 17, all'altezza del bivio di Bojano. Due le persone ferite nello scontro frontale che si è verificato ...

Ancora un Incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta : consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della ... : Ancora un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta: consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della strada Cronaca Nera Domenica 13 Gennaio '19, h.21.25 redazione 12vda.it Sono stati dimessi nella mattinata di lunedì 14 gennaio la donna 44enne ed il ventenne che sono rimasti convolti in un incidente ...

Incidente tra autobus e auto sulla ss 16 - muore conducente dell'auto : Chieti - Incidente stradale sulla ss 16 a San Vito Chietino dove, in località Valle Grotte, si sono scontrati un bus e un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti) e i vigili urbani. Nell'Incidente è morto il conducente di una Fiat Cinquecento vecchio modello. L'auto, sbandando per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un autobus ...

Tassista scende a soccorrere coppia ferita in Incidente : travolto e ucciso sulla superstrada Milano-Meda : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli, travolto e ucciso da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra ...

“Rispettate la legge” - il video choc della polizia sulla sicurezza in strada : l’Incidente è spaventoso : Un’auto della Florida Highway Patrol si ferma a bordo della strada per soccorrere una persona in difficoltà. Dopo qualche secondo, come mostra la dashcam installata sul lunotto posteriore, un altro veicolo, perdendo il controllo a causa dell’alta velocità, va a schiantarsi proprio contro la macchina degli agenti, andando a fuoco. I poliziotti estraggono dall’auto il conducente ferito e lo mettono in salvo. Il video è stato ...

Grave Incidente nella notte sulla Milano-Meda - un morto e tre feriti : Cesano Maderno , Monza Brianza, , 13 gennaio 2019 - Un Grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla superstrada Milano-Meda , il cui bilancio è di un morto e tre feriti. È accaduto ...