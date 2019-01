In alcuni paesi i prezzi di Netflix vanno su anche del 18% | cosa accadrà in Italia e nel

Facebook Messenger mette alla prova la modalità scura in alcuni paesi e distribuisce la nuova versione dell’app : A breve potremmo scegliere un tema scuro per Facebook Messenger, dal momento che una versione incompleta dell'app di messaggistica è in fase di test con questa opzione in alcuni paesi. Il nuovo importante aggiornamento di Facebook Messenger è ora disponibile per una più ampia distribuzione di utenti Android. Il nuovo design, noto da mesi, ora è maggiormente focalizzato su chat e notizie. L'articolo Facebook Messenger mette alla prova la ...

Migranti - alcuni paesi pronti a ospitare i migranti se Malta apre i propri porti : Grande attesa a Bruxelles per il Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue : sul tavolo certamente la questione migranti, con le navi delle ong Sea Watch e Sea Eye in emergenza al largo di Malta.

Facebook Messenger testa in alcuni paesi la Modalità Scura : Facebook Messenger negli ultimi mesi ha apportato diverse modifiche all'interfaccia utente e un'altra novità pare sia in fase di test in alcuni Paesi L'articolo Facebook Messenger testa in alcuni Paesi la Modalità Scura proviene da TuttoAndroid.

Clima Cop24 - il Wwf : “Dai negoziati Onu alcuni progressi - ma ora tocca ai Paesi rafforzare i propri impegni” : Alla conclusione della Cop24 sul Clima a Katowice, andata ben oltre i tempi previsti, il WWF accoglie con favore i progressi verso l’adozione di un “Libro delle regole” per rendere operativo l’accordo di Parigi, e anche i segnali di volontà di aumentare le ambizioni venuto dalla Conferenza ONU, ma ancora non siamo al livello di accelerazione dell’azione necessario per affrontare l’emergenza Climatica. “I leader mondiali sono arrivati ...

Draghi : "In alcuni paesi i benefici dell'euro non si sono realizzati" - : Il presidente della Bce ha parlato dell'Unione monetaria al Sant'Anna di Pisa invitando l'Europa ad agire per porre i Paesi dell'euro al riparo dalle crisi: "Inazione è inaccettabile"

Euro - Draghi contro sovranità monetaria : “Ma è vero che in alcuni paesi benefici non realizzati. Servono riforme Ue” : La sovranità monetaria non è la strada giusta e lo dimostra il fatto che prima dell’Euro “le decisioni rilevanti di politica monetaria erano prese in Germania” mentre oggi sono partecipate da tutti. Ma è anche vero che “in vari Paesi i benefici che ci si attendevano dall’Unione monetaria non si sono ancora realizzati”, perché era “impensabile” che ai quei benefici si arrivasse senza il “completamento ...

Draghi : in alcuni paesi benefici dell'euro non realizzati : ... cambio e tassi «alcuni Paesi persero sia i benefici della flessibilità dei cambi che la sovranità della loro politica monetaria», ha continuato Draghi, e «i costi sociali furono altissimi», in un '...

La golfista Melissa Reid fa coming out : "In alcuni paesi in cui giochiamo essere gay è ancora illegale" : Melissa Reid è una giocatrice di golf professionista, vincitrice di 6 titoli nella Ladies Professional Golf Association. Lo scorso 10 dicembre ha fatto coming out, rivelando la sua omosessualità. "Ho dovuto proteggere a lungo la mia sessualità", ha detto in un'intervista all'associazione no profit Athlete Ally.La Reid ha ammesso che il circuito golfistico è molto aperto riguardo alla sessualità degli atleti: ...

Siria : Damasco - attacco gas ad Aleppo con aiuto alcuni Paesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve