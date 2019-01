Zahi Hawass | Ad un passo dalla scoperta della tomba di Cleopatra

Egitto - “Ho trovato la tomba di Cleopatra” : la rivelazione dell’archeologo Zahi Hawass : La tomba di Cleopatra, l’ultima celebre regina d’ Egitto sta per essere riportata alla luce. E con lei, le spoglie del suo ultimo tragico amore: Marco Antonio. A dare la notizia è l’archeologo Zahi Hawass , considerato il massimo Egitto logo al mondo: “Sono molto vicino: penso davvero di averla individuata, sono sulla buona strada, ho grandi speranze di trovarla presto”, ha detto in una conferenza all’Università ...

Egitto - l'archeologo Zahi Hawass annuncia : 'Ho trovato la tomba di Cleopatra' : È un annuncio clamoroso quello di Zahi Hawass, il celebre archeologo che dirige gli scavi sulla piana di Giza, in Egitto, ma non solo. Lo studioso infatti ha dedicato la sua vita all'archeologia, ed è uno dei massimi esperti a livello mondiale per quanto riguarda proprio lo studio della civiltà egizia. L'Egitto nasconde ancora oggi tantissimi "misteri", e uno di questi è proprio quello di Cleopatra, della quale non si è trovata la sepoltura. ...