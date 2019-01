Prezzi del petrolio in calo | Brent sotto i 60 dollari

Freddo e gelo : i Prezzi della verdura schizzano alle stelle : L’ondata di Freddo e neve sta riducendo l’offerta di ortaggi per le gravi perdite di prodotto nei campi all’aperto e problemi anche in serra soprattutto nel centro-sud Italia, ma le difficoltà riguardano anche il resto dell’Europa e del bacino del Mediterraneo con conseguenti tensioni sui prezzi nel carrello della spesa. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una Italia capovolta con un inverno senz’acqua al nord ...

Bollette - i Prezzi della luce ai massimi da 10 anni : Rincari a due cifre (+10%) per le imprese medio-piccole. Inglesi e francesi spendono meno. Secondo l’analisi trimestrale Enea peggiora ancora l’indice...

Benzina - per i Prezzi dei carburanti è la quiete prima della tempesta : Salgono le quotazioni dei prodotti petroliferi e i prezzi dei carburanti dovrebbero registrare un rialzo nei prossimi giorni...

APPLE - Prezzi TAGLIATI SU IPHONE 8 E XR/ L'azienda della mela medita il riscatto : La APPLE è in crisi, le vendite dell'IPHONE XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

Prezzi delle case ancora in calo nel terzo trimestre 2018 : -0 - 8% : I risparmi degli italiani vanno in fumo e la politica continua a girarsi dall'altra parte. Anzi, la legge di bilancio ha addirittura concesso ai Comuni, per la prima volta dopo tre anni, la libertà ...

Casa - i Prezzi tornano in calo nonostante l'aumento delle compravendite : MILANO - Il mattone italiano non riprende quota, nonostante i segnali di rilancio dell'attività di compravendita. Secondo i dati preliminari dell'Istat, infatti, i prezzi delle abitazioni sono tornati ...

Mazda3 - Svelati i Prezzi dell'ibrida : Dopo aver svelato i listini della versione diesel, la Mazda ha diramato il prezzo delle varianti elettrificate della nuova Mazda3. La 2.0 Skyactiv-G M-Hybrid da 122 CV è omologata come ibrida a tutti gli effetti e sfrutta un sistema 24V composto da un piccolo motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio. Le prime consegne sono previste per il prossimo mese di marzo con prezzi a partire da 23.200 euro.Va anche a due cilindri. Il ...

FAO : stabili a dicembre i Prezzi internazionali delle materie prime alimentari : A dicembre i prezzi alimentari globali si sono mantenuti sostanzialmente stabili, con l’aumento dei prezzi internazionali dei cereali che ha compensato il calo delle quotazioni di zucchero e prodotti lattiero-caseari, ha reso noto oggi l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO). L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha registrato una media di 161,7 punti in dicembre, rispetto a ...

Automotive - non bastava lo scandalo del diesel. Le multinazionali del settore pizzicate a fare cartello sui Prezzi a spese dei consumatori. ... : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro, i principali gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della ...

Gemitaiz a Rock in Roma - primo concerto del tour estivo : Prezzi dei biglietti in prevendita : 10 sold out consecutivi per un totale di 25.000 biglietti: sono i numeri del Paradise Lost Club tour di Gemitaiz appena chiuso che porta con sé l'annuncio della tournée estiva. La prima tappa è stata annunciata oggi: si terrà all'Ippodromo delle Capannelle in occasione della nuova edizione di Rock in Roma. Gemitaiz a Rock in Roma si esibirà giovedì 4 luglio, prima ed attesa tappa della sua tournée estiva. I biglietti saranno disponibili in ...

I Prezzi delle console Nintendo Wii U nuove stanno salendo alle stelle : Se siete possessori di una console Wii U nuova e sigillata, sappiate che c'è gente disposta a spendere parecchio pur di accaparrarsene una. La notizia è riportata da Ben Kuchera di Polygon, il quale ha fatto qualche ricerca scoprendo che i prezzi per l'hardware nuovo sono in rapida ascesa.Se, infatti, è tranquillamente possibile trovare qualche ragionevole offerta per assicurarsi una Wii U usata sì, ma in ottimo stato, ci sono stati casi di ...

Tesla in difficoltà : consegne Model 3 sotto attese - taglia Prezzi in Usa. Titolo perde 7 - 5% : NEW YORK - Reduce da un 2018 in cui ha guadagnato quasi il 7%, Tesla inizia il 2019 con il freno a mano tirato: il Titolo del produttore di auto elettriche è arrivato a cedere il 7,5% a 309...

Tesla crolla in borsa : -9% - deludono consegne e taglio Prezzi. Analisti prevedono 2019 difficile : NEW YORK - Le consegne deludono lasciando intravedere un 2019 difficile e Tesla crolla a Wall Street, arrivando a perdere oltre il 9%. Il colosso delle auto elettriche ha consegnato negli...

Nuova Toyota Rav4 Ibrida : nel 2019 dice addio al diesel. Ecco storia e Prezzi del best seller giapponese [GALLERY] : 1/22 Le prime 4 generazioni ...