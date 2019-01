Ne La Dottoressa Giò Barbara d’Urso e la Basile si fondono tra trash e “faccette” | i temi

optimaitalia

: IO PRETENDO CHE LA DOTTORESSA GIÒ FACCIA LA MACCHINA DELLA VERITÀ ARRIVATA DALL’ALABAMA A TUTTI I PROTAGONISTI DELLA FICTION. #DottoressaGiò - trash_italiano : IO PRETENDO CHE LA DOTTORESSA GIÒ FACCIA LA MACCHINA DELLA VERITÀ ARRIVATA DALL’ALABAMA A TUTTI I PROTAGONISTI DELLA FICTION. #DottoressaGiò - trash_italiano : Dottoressa Giò 3x01 - simone_paciello : Comunque “Dottoressa Gió” è una delle cose più belle al mondo. #DottoressaGio -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Un'operazione nostalgia di sicuro successo in termini di ascolti, questo è quello che è la terza stagione de LaGiò. Gli occhi di tutti ieri sera erano puntati sulla prima puntata del terzo capitolo della fiction ritornando indietro di 20 anni quandod'Urso era solo un'attrice e la sua Giorgiaera credibile. Ieri sera le cose non sono andate così e, sarà per via deitrattati o per le famose "faccette" della protagonista, è stato davvero difficile capire dove finiva la d'Urso conduttrice e iniziava l'attrice.Giorgiain fondo è la d'Urso. Ha un'amica giornalista pronta a riportare eventi e misteriosi accadimenti, è pronta a lottare contro tutto e tutti per un tema a lei carissimo, ovvero quella delle violenza sulle donne, e ci riesce riportando nella fiction addirittura il linguaggio di Pomeriggio 5 (con il famoso slogan "Chi ti picchia non ti ...