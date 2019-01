“La mia Montagna” di Luca Petrone | recensione e intervista

Sci - arriva l’annuncio di Peter Fill : “La mia stagione è già finita!” : Peter Fill ha deciso di ritirarsi dalle prossime gare a causa di problemi fisici che lo stanno tormentando in queste settimane: le parole dello sciatore Peter Fill, 36enne carabiniere, colonna della velocità azzurra, vincitore di due Coppe del mondo di discesa e una di combinata, ha deciso di chiudere qui la stagione. L’estate di Fill è stata difficile, alle prese con un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori gara dopo i Giochi ...

Spazio - il capo Roscosmos : “La politica Usa è la causa dello stop alla mia visita” : Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitri Rogozin sostiene che vi sia “la rivalita’ tra il Congresso e Trump” dietro la decisione degli Usa di cancellare la sua visita oltreoceano prima in programma a febbraio. “Si tratta di un elemento dell’antagonismo tra il Congresso e Trump. In questo caso particolare – ha detto Rogozin – siamo risultati vittime di questa rivalita’”. Il 4 ...

Giovanni Malagò : “La parola sport dovrebbe essere inserita nella Costituzione”. Giorgetti : “Sono rispettoso dell’autonomia” : Oggi sono stati presentati ufficialmente i Campionati Studenteschi 2019 e all’appuntamento non potevano mancare i rappresentanti delle istituzioni. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, non si è tirato indietro e ha espresso il proprio parere sull’importanza del rapporto tra sport e scuola: “Il Coni nel suo statuto non ha la parola scuola perché forse all’epoca, quando è stato scritto, si pensava in modo diverso ma, e qui ...

F1 - Max Verstappen torna sulla vicenda con Ocon : “La mia reazione è stata normale. Avrei potuto tirargli un pugno in faccia…” : I motori sono spenti già da un po’ e siamo entrati nel nuovo anno. La stagione di F1 prenderà il via con il consueto appuntamento di Melbourne (Australia) e i team sono a lavoro per arrivare pronti al primo round. Settimane convulse quelle che porteranno all’esordio iridato, tra presentazioni e test a Barcellona. Tuttavia c’è chi ha ancora voglia di dire la propria rispetto a quanto accaduto nell’anno passato. E’ il ...

Carlo Freccero conferma Il Collegio 4? “La mia idea è di ambientarlo all’epoca del Fascismo” : Il Collegio 4 ci sarà? Così sembra o almeno si spera. Un neo direttore delirante o progetti seri e rivoluzionari in arrivo? Non si è capito molto durante la conferenza stampa di Carlo Freccero in cui si è cercato di alzare il velo sulla nuova Rai2 ma senza rinunciare ad alcuni punti cardini come Il Collegio. Il reality andrà in onda tra febbraio e marzo con la terza stagione che porterà il pubblico nel 1968 ma il neo direttore di Rai2 è già ...

Carlotta Mantovan - parole speciali sulla figlia Stella : “La mia forza” : Carlotta Mantovan senza Fabrizio Frizzi ma sempre accanto a Stella Quello appena trascorso da pochi giorni è stato un Natale diverso per Carlotta Mantovan. La vedova di Fabrizio Frizzi ha trascorso le feste natalizie senza il marito, scomparso a marzo 2017 per una emorragia cerebrale dopo una brutta malattia. Un lutto doloroso per milioni di italiani e per la sua famiglia, che ancora oggi piangono questa perdita davvero incolmabile. La Mantovan, ...

Koulibaly - Ancelotti contro i cori razzisti : “La prossima volta che succede ci fermiamo noi” : “È stato espulso perché ha reagito a causa del razzismo. L’arbitro doveva capire il suo stato d’animo. Stiamo facendo una campagna contro il razzismo e bisogna capire quanti richiami bisogna fare per sospendere le partite, altrimenti la prossima volta ci fermiamo noi“. Così l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo i cori razzisti in Inter-Napoli nei confronti di Kalidou Koulibaly. L'articolo Koulibaly, ...

Melissa Satta : “La mia storia con Daniele Interrante? Povera me - ero una bambina”. E lui risponde : “Le parole della signora? Lo trovo scorretto e vergognoso” : “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché, ero io l’uomo”, aveva detto Melissa Satta durante un’intervista con Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne su Rete 4. La relazione tra l’ex velina e l’ex tronista era nata nel 2003 e proseguita per circa tre anni, periodo del boom “professionale” per ...

Antonella Clerici : “La Prova del cuoco? Difficile trovare una ‘goduriosa’ come me. La mia scollatura fa discutere? E’ che io sono dotata” : “Mi manca molto il contatto quotidiano col pubblico, perché io incontro le persone che mi dicono “con te parlavamo”. Dopo 18 anni è come essere una di casa, di famiglia e questo mi manca”. Così Antonella Clerici, che ha appena firmato un ricettario “Pane, amore e felicità”, racconta al TgZero di Radio Capital la nostalgia per la Prova del Cuoco. “Però dico anche – continua la conduttrice di ...

Salvini - ultime notizie 18/12 : “La mia opinione sulla scuola” : Matteo Salvini è stato ieri ospite sulla piattaforma studentesca Skuola.net, dove ha parlato della sua idea di scuola e di quelle che saranno le novità pronte sul tavolo per i futuri anni scolastici. Molte sono state le tematiche affrontate. Salvini: Dall’autogestione ai compiti per le vacanze Il Ministro dell’Interno ha espresso il suo favore nei confronti dell’autogestione, ricordando i suoi 15 anni e gli scioperi a cui fin ...

Golden Boy 2018 – Il vincitore è Matthijs de Ligt : “La mia fonte di ispirazione è Cristiano Ronaldo” [GALLERY] : Matthijs de Ligt vince il premio Golden Boy 2018, l’olandese dell’Ajax ha 19 anni e s’inspira a Cristiano Ronaldo Matthijs de Ligt, difensore centrale dell’Ajax, ha vinto il Golden Boy 2018. Il 19enne olandese, si è presentato alla cerimonia di consegna del premio, dove sono accorse anche tante altre personalità importanti del mondo del calcio. “Sono molto felice. – ha detto Matthijs de Ligt una volta ...

Alessandro Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia verso lavoratori”. Lui risponde : “Lavoriamo come pazzi - tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

Silvia Provvedi a Verissimo : “La mia storia con Corona? Non lo voglio neanche come amico” : Nella puntata di Verissimo in onda domani, 15 Dicembre, sarà ospite Silvia Provvedi. Conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip, esperienza che ha vissuto insieme a sua sorella Giulia, la cantante di fronte le telecamere e a Silvia Toffanin, parlerà della sua love story con Fabrizio Corona, finita tragicamente dopo un accuse e litigi."Nella vita accetto le persone che mi possono dare qualcosa e, ad oggi, Fabrizio non fa parte di quel ...

Calcio - l’Italia vuole organizzare gli Europei 2028. Gabriele Gravina : “La mia scommessa - opportunità da cogliere” : L’Italia sogna di organizzare gli Europei 2028 di Calcio, l’obiettivo è estremamente concreto come ha ribadito Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport. Il Presidente della FIGC non si è voluto nascondere: “La mia grande scommessa è quella di puntare all’organizzazione di Euro 2028. È complicato convincere alcune autorità, politiche e non solo, a condividere questo percorso, ma tutti insieme dobbiamo fare degli sforzi per ...