Inter | l' Udinese apre alla possibile cessione di De Paul RUMORS

Inter c’e’ caso Icardi - Udinese ‘blinda’ De Paul : E' il caso Icardi, provocato dalle parole di Wanda Nara, la notizia del giorno al calciomercato. Cosi' ora il nome del numero 9 dell'Inter viene accostato a quello del Real Madrid che in estate vorrebbe rifondare la squadra, a meno che non rivinca la Champions. Oltretutto per i nerazzurri il bomber potrebbe essere la carta giusta per arrivare a Tony KROOS, che e' il vero obiettivo, o forse il sogno di mercato per Marotta, Ausilio e i loro ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Udinese - De Paul : "Inter o Milan? Vedremo a giugno" : "Inter o Milan? Sono lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti. Andare via ora significherebbe lasciare il lavoro a metà e io invece voglio portarlo a termine". Rodrigo ...

Mercato Roma - Interesse per Badu dell'Udinese : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Il nome nuovo per il centrocampo della Roma è quello di Emmanuel Agyemang - Badu . Il giocatore dell'Udinese - secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' e 'Il Messaggero' - sarebbe seguito da Monchi , alla ricerca di un rinforzo nel reparto centrale giallorosso. Badu, ventotto anni e contratto in scadenza nel 2020 , non è la prima scelta per il ...

Icardi - colpo a cucchiaio. L'Inter guarisce e l'Udinese va k.o. : Si sa che la vittoria nel calcio è la migliore medicina per guarire da tutti i mali. L'Inter, dopo l'imprevista eliminazione in Champions doveva vincere e lo ha fatto grazie ancora a lui, al suo ...

Udinese - senti De Paul : “io all’Inter? Potevo andar via ma ho rinnovato” : Rodrigo De Paul non sembra essere affatto intenzionato a lasciare l’Udinese in tempi brevi, l’Inter ha sondato il terreno per l’argentino senza successo Rodrigo De Paul ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter del suo futuro in casa Udinese. Il calciatore argentino, intervistato da Skysport, è stato interpellato in merito alle reiterate voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Udine. Una delle possibili ...

Torino-Juventus 0-1 - rigore di Ronaldo (ingenuità di Zaza) decide il derby della Mole Inter-Udinese 1-0 - c’è Icardi : Sirigu si infortuna, entra Ichazo. Al 69’ l’episodio chiave: Zaza gli passa male un pallone e lo costringe al fallo su Mandzukic. Il Toro reclama un rigore. Annullato lo 0-2 al croato

Inter-Udinese - Marotta day : 'prima' a San Siro con vittoria. Abbracci e sorrisi in tribuna. FOTO : Il nuovo amministratore delegato nerazzurro ha festeggiato con un successo per 1-0 la prima uscita da dirigente. Abbracci con Zhang e Zanetti in tribuna dopo il rigore segnato da Icardi, decisivo per ...

Icardi dopo Inter-Udinese sul rinnovo : 'Rinnovo? Wanda e la società mi diranno se - dove e quando firmare' : Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato da capitano: "dopo la partita di martedì, dovevamo dare un segnale e lo abbiamo fatto - ha spiegato - siamo rammaricati per quanto successo in ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 - il VIDEO e i gol della partita. Icardi decisivo con un cucchiaio su rigore” è bloccato Highlights Inter-Udinese 1-0 - il VIDEO e il gol della partita. Cristiano Ronaldo decisivo con un rigore : Nel secondo anticipo della sedicesima giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Torino per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 70 del derby della Mole. I bianconeri così rafforzano il primato salendo a 46 punti, mentre i granata restano in sesta pèosizione a quota 22. DI SEGUITO GLI Highlights DI Torino-Juventus 0-1 IL FALLO DA rigore RECLAMATO DAL TORINO Bello il #wrestling su @DAZN_IT.#TorinoJuventus ...

L'Inter riparte da Icardi - un rigore dell'argentino stende l'Udinese : il solito Icardi a tirare fuori L'Inter dalle sabbie mobili in cui stava sprofondando, con un 'cucchiaio' su rigore in stile Totti che manda ko l Udinese. Un colpo da campione, quello che serviva ...

Inter-Udinese - Spalletti : “Icardi centravanti perfetto nelle ultime 2 gare” : INTER UDINESE, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Icardi completa quello che è il lavoro del centravanti perfetto, ci sono dei momenti in cui gli altri ti pressano bene e poi lui sa attaccare quello spazio. Lui nelle ultime due […] L'articolo Inter-Udinese, Spalletti: “Icardi centravanti perfetto ...

Spalletti dopo Inter-Udinese : 'Dovevamo lanciare un segnale. Icardi il centravanti perfetto' : Basta il solito Mauro Icardi: l'Inter, dopo la batosta dell'eliminazione dalla Champions League, torna subito a vincere in campionato. 1-0 all'Udinese, grazie al rigore nel secondo tempo realizzato di ...

Inter-Udinese 1-0 - 'cucchiaio' Icardi : ANSA, - ROMA, 15 DIC - Inter batte Udinese 1-0 in uno degli anticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. La rete decisiva è stata segnata al 30' della ripresa da Icardi su rigore tirato 'a ...