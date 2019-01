Il vaccino per le donne in gravidanza | protegge mamma e figlio da difterite | tetano e

Fernando Aiuti : io e lui avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia contro il vaccino anti-Aids : Il mio rapporto con Fernando Aiuti è stato estremamente complesso; dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 io ero il presidente della Lila, la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, e Aiuti dell’Anlaids, l’Associazione Nazionale di Lotta all’Aids, le due principali associazioni contro quella che era ritenuta la Peste del Secolo. Ci univa l’impegno nella lotta all’Aids e la richiesta che i governi italiani, superando falsi moralismi e ...

Napoli - medico morto per meningite : il drammatico appello per il vaccino anti-pneumococcico : «Vorrei che arrivasse alla famiglia del collega scomparso prematuramente un forte messaggio di cordoglio da parte dell’intera categoria che rappresento». A parlare è Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli e segretario generale della Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale (FIMMG). «Apprendo dai media del gesto di grandissima generosità – dice Scotti – per la autorizzazione della donazione degli organi, ...

Perché in alcune regioni non si trova il vaccino contro l'influenza : Le scorte di vaccini stanno finendo. L’allarme è stato lanciato dai medici di base, dagli ambulatori delle Asl e da molte farmacie disseminate in tutto il territorio italiano. A sostenerlo, sulle pagine della Stampa, è il presidente della società italiana di medicina generale (Simg) che mette l’accento su un problema di programmazione e distribuzione dei vaccini: “Non è tanto un problema che le dosi ...

L'influenza 'non è pericolosa' e 'il vaccino non funziona'? Fake news : Anche nei confronti del temuto thimerosal, "un composto organico contenente mercurio che ha suscitato in passato alcune perplessità, sono numerosissimi gli studi condotti in tutto il mondo - rilevano ...

«L'influenza non è pericolosa e il vaccino non funziona» - la fake news di stagione è servita : Anche nei confronti del temuto thimerosal, 'un composto organico contenente mercurio che ha suscitato in passato alcune perplessità, sono numerosissimi gli studi condotti in tutto il mondo - rilevano ...

Influenza : “non è pericolosa e il vaccino non funziona” - fake news di stagione : L’Influenza non è pericolosa e il vaccino non è molto efficace. Non è vero, e a smontare queste fake news ‘di stagione’ sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Issalute.it) in partnership con l’AdnKronos Salute. L’Influenza – si ricorda – uccide ogni anno tra le 300.000 e le 500.000 persone in tutto il mondo. E’ ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia ...

Hiv - parte la sperimentazione del vaccino pediatrico : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Hiv - nel 2019 la seconda sperimentazione per vaccino terapeutico pediatrico : Non esiste purtroppo al momento un vaccino profilattico contro l’Hiv, ma la ricerca continua a studiare per migliorare la vita dei pazienti. E così partirà nel 2019, in tre diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico, sviluppato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma. L’ospedale della Santa Sede, infatti, capofila del progetto internazionale di ...

Aids : parte nel 2019 sperimentazione vaccino pediatrico contro Hiv : Roma, 30 nov., askanews, - Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l'HIV, sviluppato dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù ...

Hiv - al via nuovi studi del vaccino terapeutico per bambini : (foto: Riccardo Lennart Niels Mayer/Getty Images) Nuovo scacco all’hiv: nel 2019, in tre continenti, partirà il secondo passo della sperimentazione del primo vaccino terapeutico al mondo contro l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana. Il vaccino è destinato ai bambini che hanno già il virus trasmesso verticalmente per via materna. La nuova sperimentazione avverrà all’interno del progetto Epiical coordinato ...

Al via sperimentazione in 3 continenti del primo vaccino terapeutico per i bambini : Alla vigilia della Giornata Mondiale contro l'AIDS, che si celebra domani 1 dicembre, si contano ancora ogni anno nel mondo circa 180.000 nuove infezioni pediatriche, per un totale di circa 1.800.000 ...

Hiv - parte da Bambin Gesù sperimentazione internazionale vaccino pediatrico : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giornata Mondiale dell’HIV : nel 2019 parte la sperimentazione del vaccino terapeutico pediatrico in Italia Sudafrica e Thailandia : Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l’HIV, sviluppato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma. L’Ospedale della Santa Sede, infatti, capofila del progetto internazionale di ricerca EPIICAL, ha ottenuto un finanziamento dal National Institute of Health americano che consentirà di testare il vaccino ...

Influenza - Iss e Cns : “vaccino gratis per i donatori di sangue in tutte le Regioni” : L’offerta della vaccinazione antInfluenzale gratuita per i donatori di sangue è stata attivata da tutte le Regioni. Lo rendono noto l’Istituto superiore di sanità e il Centro nazionale sangue (Cns), quest’ultimo autore di una survey che ha coinvolto le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (Src). Secondo i risultati, i donatori di sangue possono vaccinarsi gratuitamente come previsto dalla circolare ...