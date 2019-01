Gli iPhone in alcuni negozi Iliad | ma non per l’acquisto | i dettagli

Apple taGlia del 10% la produzione di iPhone. In vista un altro trimestre difficile : Ancora tagli, ancora notizie che suggeriscono un primo trimestre 2019 complicato per Apple. La Mela avrebbe comunicato ai suoi fornitori una riduzione della produzione del 10% tra gennaio e marzo. Lo ...

APPLE - PREZZI TAGliATI SU IPHONE 8 E XR/ L'azienda della mela medita il riscatto : La APPLE è in crisi, le vendite dell'IPHONE XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

Apple taGlia la produzione di iPhone del 10 per cento : Intanto lo stipendio di Cook sale a 15,7 milioni: guadagna 283 volte la paga mediana dei dipendenti. Per lui anche 294 mila spesi in jet privati

Apple - l'iPhone non tira più : taGliata la produzione del 2019 : Apple, ma non solo: a frenare è la tecnologia per come l'abbiamo conosciuta sino ad oggi. Accanto alla mela più famosa del mondo, infatti, anche Samsung rallenta. Si delinea così uno scenario che, per ...

Perché il miGliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla ...

Perché il miGliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla Mela, soprattutto in Cina. Forse la parola 'flop' è troppo dura, ma sta di fatto che Apple ha tagliato la produzione del modello e lo sta offrendo a prezzi scontati. Tuttavia, come spiega il New York ...

Apple - nel primo trimestre nuovo taGlio del 10% alla produzione di iPhone : Per la seconda volta in due mesi Apple ha deciso di tagliare gli attuali piani di produzione dei nuovi iPhone. A rivelare l'indiscrezione è Nikkei Asian Review che cita le indicazioni che sarebbero ...

Apple verso taGlio produzione iPhone -10% - taGlierà anche prezzi? Intanto AD Cook vince bonus record : Indiscrezioni poco confortanti per Apple che, la scorsa settimana, ha lanciato un warning sul fatturato tramortendo i mercati di tutto il mondo . Il Nikkei Asian Review ha riportato oggi che il colosso si appresterebbe a tagliare la produzione di iPhone del 10% circa, nel corso del primo trimestre che terminerà a marzo. Quasi in ...

Apple taGlia la produzione di iPhone del 10 per cento : Intanto lo stipendio di Cook sale a 15,7 milioni: guadagna 283 volte la paga mediana dei dipendenti. Per lui anche 294 mila spesi in jet privati

Apple taGlia la produzione di iPhone del 10 per cento : MILANO - Nuove notizie diffondono incertezza intorno alla Apple, che ha annunciato pochi giorni fa risultati inferiore alle attese nel quarto trimestre 2018, pagando le difficoltà cinesi, con annesso ...

Apple taGlia la produzione di iPhone. Preoccupa l'economia cinese : Svolta nella politica di Apple sugli iPhone . Il gigante tecnologico si prepara a tagliare la produzione degli iPhone di circa il 10% nei prossimi tre mesi. A riportarlo, è il Nikkei Asian Review . ...

Apple pronta a taGliare del 10% la produzione di iPhone : Dopo l’annuncio del taglio sulle previsioni dei ricavi nel primo trimestre 2019 da 91,5 a 84 miliardi di euro, con il conseguente crollo ed effetto domino sui mercati internazionali, Apple torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato dalla testata giapponese Nikkei Asia Review, il colosso californiano avrebbe chiesto di ridurre la produzione di iPhone, vera croce e delizia per i conti della compagnia negli ultimi tempi. In questo caso, il ...

Qualcomm pubblica obbligazione di oltre un miliardo e blocca Gli iPhone in Germania : La battaglia dei brevetti tra Qualcomm ed Apple continua con l’emissione delle obbligazioni di 1,34 miliardi di euro (1,52 miliardi di dollari) da parte del produttore di chip per poter far rispettare un ordine del [...]L'articolo Qualcomm pubblica obbligazione di oltre un miliardo e blocca gli iPhone in Germania è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Huawei - la gaffe di due dipendenti : il tweet con Gli auguri di buon anno inviato da un iPhone diventa virale : Non è iniziato bene l’anno per due dipendenti Huawei che hanno mandato un twit dall’account ufficiale del colosso cinese delle telecomunicazioni con gli auguri per il 2019 utilizzando un iPhone. Il tweet è stato rimosso rapidamente ma gli screenshot dell’errore, con il post in cui si legge “via Twitter for iPhone“, si sono diffusi rapidamente sui social diventando virali. La loro circolazione “ha avuto un impatto negativo sulla ...