Foggia | tragico schianto | auto tranciata in due | muoiono giovani di 17 e 15 anni

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di, esattamente nel piccolo comune di Cerignola, che riguarda purtroppo la morte di dueragazzi. Già, perché sulle strade del paesino pugliese si è verificato un incidente che si è poi rivelato mortale: un terribile impatto che ha letteralmente tranciato l'sulla quale viaggiavano i duessimi. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, si tratta del diciassettenne Agostino Antonacci e della quindicenne Aurora Traversi, che erano seduti sui sedili posteriori dell'al momento dell'incidente. Per quanto riguarda gli altri due occupanti della macchina, che erano seduti davanti, sono rimasti feriti e subito trasportati in ospedale, ma per entrambi fortunatamente non c'è pericolo se non una grande dose di paura.in lutto: tragedia stradale a Cerignola, ...