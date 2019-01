Disse che ' i neri sono meno intelligenti dei bianchi' revocati i titoli a James Watson

F1 - le rivelazioni di Hakkinen : “Schumacher? Non aveva problemi ad infrangere le regole - una volta mi Disse…” : L’ex pilota finlandese ha parlato dei suoi duelli con Schumacher, svelando anche alcuni retroscena La rivalità più entusiasmante vissuta da Michael Schumacher in Formula 1 è stata senza dubbio quella con Mika Hakkinen, sviluppatasi a cavallo della fine degli anni ’90 e l’inizio di quelli 2000. Colpi proibiti, sorpassi assurdi ed emozioni sempre a fior di pelle: gare uniche che, grazie a quei due piloti, sono rimaste nel ...

Sea Watch : finisce l'oDissea dei migranti - anche l'Italia tra i Paesi ospitanti : Dopo diciannove giorni in mare i 49 migranti della Sea Watch e Sea Eye sono sbarcati ieri a Malta, da dove raggiungeranno lo Stato della Ue assegnatogli. Otto i Paesi che hanno accettato di accogliere gli esuli: Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda, Olanda, Romani e Italia. Da qui l’opposizione del vicepremier Salvini che, vistosi scavalcato da Conte nella decisione di accoglienza, per tutta la giornata di ieri ha fatto tremare ...

La gioia dei migranti della Sea Watch all'annuncio che l'ODissea è finita : All'inizio non hanno capito bene il messaggio che l'equipaggio gli stava dando (sbarco entro un paio d'ore). Ma quando la notizia è stata ripetuta, l'esplosione di gioia è stata incontenibile. Le due navi umanitarie, che hanno soccorso i migranti in mare il 22 e 29 dicembre scorso, non attraccheranno nel porto di Malta ma ci sarà un trasferimento sulle barche militari maltesi, ha spiegato il premier ...

Il Riesame Dissequestra la società che gestisce il teatro Sannazaro : Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza di sequestro emessa dal Gip del tribunale di Nola ai danni della società che gestisce il teatro Sannazaro di Napoli. A darne notizia è stata ...

Manovra - come cambia la spesa dello Stato : più soldi a politiche sociali - interventi contro il Dissesto e ordine pubblico. Meno per la Difesa e gli investimenti : Più soldi per l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio, per le politiche sociali e la famiglia e per la previdenza. Meno per le forze armate e per immigrazione e accoglienza. Mentre non diminuisce il contributo al bilancio Ue. Maggiori stanziamenti per ricerca e per tutela del patrimonio culturale, mentre vengono rimandati ad anni successivi i finanziamenti per le strade gestite dall’Anas e cala di conseguenza il totale degli ...

Migranti - oDissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L appello dei medici 'Rischio malattie a bordo' : Il mare è già grosso, il vento molto forte e le temperature di notte e al primo mattino poco sopra lo zero. Le due navi umanitarie tedesche della Sea Watch e della Sea eye con 49 Migranti a bordo ...

Migranti - oDissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'appello dei medici : "Siamo preoccupati" : La Sea Watch è al decimo giorno in mare. La Sea Eye ha cercato riparo dal maltempo entrando nelle acque territoriali di Malta.

Barbara Bouchet : "Le molestie? Ricordo quella volta in cui Jerry Lewis mi Disse : sdraiati sul divano" : È stata un'icona sexy del cinema anni '70, una carriera cominciata a 14 anni, dopo aver vinto un concorso di bellezza. L'anno successivo, appena 15enne, Barbara Bouchet dalla Baviera si trasferiva a Los Angeles, per lavorare a Hollywood. A distanza di anni dal suo esordio, l'attrice, in un'intervista rilasciata a Leggo, ricorda come da giovanissima è stata costretta a fronteggiare le molestie da parte di colleghi molto più ...

Barbara Bouchet : «Jerry Lewis mi Disse : sdraiati sul divano» : La vita di Barbara Bouchet , icona sexy del cinema anni 70, è avventurosa come un film. Nata nella Cecoslovacchia occupata dai nazisti, appena dopo la guerra, si trasferì con la famiglia in un paese ...

Banche Popolari - imputazione coatta per broker di De Benedetti. L’Ingegnere gli Disse : ‘Ho parlato con Renzi - decreto passa’ : Il gip di Roma ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura e disposto l’imputazione coatta per il broker Gianluca Bolengo. Il 16 gennaio 2015 Carlo De Benedetti gli disse al telefono di aver saputo da Matteo Renzi che il decreto sulle Banche Popolari sarebbe passato a breve. In seguito Bolengo per conto delL’Ingegnere investì 5 milioni in azioni delle Popolari. L’operazione fece guadagnare a De Benedetti, in seguito ...

Banche Popolari - imputazione coatta per il broker di De Benedetti. L’Ingegnere gli Disse : ‘Ho parlato con Renzi - decreto passa’ : imputazione coatta per il broker Gianluca Bolengo, a cui al telefono, il 16 gennaio 2015, Carlo De Benedetti disse di aver saputo da Matteo Renzi che il decreto sulle Banche Popolari sarebbe passato a breve e che per conto dell’imprenditore investì 5 milioni in azioni delle. Un’operazione che fece guadagnare a De Benedetti circa 600mila euro in seguito all’approvazione della riforma. Lo ha deciso il gip di Roma che ha rigettato la richiesta di ...

Berlusconi - Brusca : “Messina Denaro Disse che Graviano lo incontrava. Al polso dell’ex premier orologio da 500 milioni” : Giuseppe Graviano ha incontrato Silvio Berlusconi. Di più: il boss di Brancaccio avrebbe addirittura notato un orologio al polso dell’ex premier del valore di 500 milioni. Lo sostiene il collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, accreditando il racconto a Matteo Messina Denaro, durante un interrogatorio reso il 16 ottobre scorso davanti al procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, e all’aggiunto Marzia Sabella. “Graviano ...

Giuliano Cazzola : 'Governo di pagliacci - Dissero che avrebbero spezzato le reni all'Ue' : L'ex parlamentare ed economista Giuliano Cazzola, esperto di previdenza e strenuo difensore della Riforma Fornero, è intervenuto a ''Radio Radicale'' per esprimere il proprio parere sull'attuazione della quota 100. Stando alle ultime indiscrezioni, quest'ultima sarà soltanto una misura sperimentale prevista per i prossimi tre anni. In collegamento telefonico con Sonia Martina, l'ex parlamentare del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano ha ...

11 dicembre 2002 : quella volta che Dave Grohl Disse che i Gemelli Diversi facevano schifo : Facciamo un salto temporale e torniamo indietro di 16 anni, all'11 dicembre 2002: Dave Grohl è ospite a TRL Italia, programma in onda sul canale musicale MTV. Con lui ci sono anche i Gemelli Diversi, che in quegli anni sono uno dei gruppi più ascoltati dai giovani: i Gemelli Diversi hanno appena finito la loro performance, e si sente Dave Grohl commentare con "che schiffo!"....Continua a leggere