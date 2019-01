Toti a Berlusconi: “Non candidarti alle europee, non devi dimostrare niente a nessuno”

blogitalia.news

Giovanni Toti: 'Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello'

(Di domenica 13 gennaio 2019) Il presidente azzurro della Liguria Giovanni, consiglia adi non candidarsi per le“Consiglieri a Silviodi spendere meglio la sua energia per fare unnuovo centrodestra”. Giovanni, presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidaturaelezionisarebbe un male perché molti forzisti “sperano di essere rieletti nella scia e di scaricare un po’ di responsabilità ancora una volta su di lui senza assumersene in proprio”.Il governatore, ospite di Maria Latella a L’Intervista su Sky Tg24 ribadisce: “Io gli ho consigliato di non candidarsi, ma semplicemente perché credo che un uomo con la sua storia non abbia nulla di più dae che il partito Forza Italia, o quel che diventerà Forza Italia (perché mi auguro che i partiti del centrodestra sappiano trasformarsi ...