Spazzacorrotti | il comma salva Rixi? Il ministero | “Non si applica al peculato” Cantone

(Di domenica 13 gennaio 2019) Salverà o non salverà i pubblici ufficiali – come i consiglieri regionali – imputati nei processi per le spese pazze la modifica all’articolo 316 ter del codice penale alla legge Anticorruzione? La domanda è legittima a leggere le perplessità degli inquirenti di Genova che stanno processando il viceministro leghista Edoradocosì come racconta il Fatto Quotidiano. Secondo i tecnici deldella Giustizia la risposta è no. Per il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele, invece il rischio potrebbe esserci. Anche se non automatico.: “Modifica non sial peculato” In via Arenula, ne sono certi, l’aggiunta – quattro righe introdotte a firma di dieci deputati del Carroccio – non inciderà né sul processo di, né su altri perché sia tratta di reati diversi. Il peculato – che ...