sport.tiscali

: Samp; Federclubs contro Ferrero: 'Non c'è posto per te' [news aggiornata alle 17:28] - rep_genova : Samp; Federclubs contro Ferrero: 'Non c'è posto per te' [news aggiornata alle 17:28] -

(Di domenica 13 gennaio 2019) ANSA, - GENOVA, 13 GEN - Non è piaciuto ai tifosi delladoria lo sfogo del presidenteieri sera dopo la gara persa con il Milan. "In 'sta ca...o di città' e nell' U.C.doria non c'è ...