Juve | CR7 e Bonucci | gioia social Ma testa già alla Supercoppa

Juventus - Dybala : "Tutti vorrebbero Pogba - Messi e CR7 i numeri uno" : ... in casa bianconera tutti vorrebbero riabbracciare il centrocampista campione del mondo e in particolare il suo grande amico Paulo Dybala , che intervistato da ' Telefoot ' ha mandato chiari messaggi ...

Juventus - nella possibile formazione anti-Bologna diversi cambi ma con la certezza CR7 : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Bologna dopo le ore 20. I bianconeri hanno raggiunto l'Emilia Romagna in treno e i giocatori juventini hanno anche postato diverse immagini del loro viaggio sui social. La Juve, dunque, da ieri sera è in ritiro a Bologna proprio per prepararsi al match di Coppa Italia di oggi. Per la partita contro i rossoblù, Massimiliano Allegri farà un turnover moderato e ci saranno quattro cambi di formazione ...

Juve - CR7 punta Charles : titolo e trono dei bomber da esordiente in A : Si dice che il buongiorno si vede dal mattino, chissà se la foto postata ieri da Cristiano Ronaldo per la felicità dei suoi seguaci è pure un messaggio in codice per gli avversari. CR7 si è fatto ...

La Juventus pensa allo sponsor di manica per sfruttare l’effetto CR7 : La Juventus si sta muovendo per cercare uno sponsor da mettere sulla manica sinistra della divisa bianconera, seguendo l'esempio delle big straniere. L'articolo La Juventus pensa allo sponsor di manica per sfruttare l’effetto CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Effetto CR7 : caos Madrid - la Juve è Real : Sergio Ramos ad agosto: 'La perdita di un giocatore importante come Ronaldo è negativa, ma non è questo il motivo per cui smetteremo di vincere. Nel corso della storia sono passati qui tanti campioni, ...

Juve - Dybala vale più di CR7 : il piano per il futuro : E' Paulo Dybala il sesto giocatore più costoso al mondo , secondo l'interessante analisi pubblicata oggi dall'Osservatorio del Calcio. Davanti ai 171.9 milioni di euro di valore della Joya ci sono soltanto Kylian Mbappé, 218.5, e Neymar, 197.1, del ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato a Torino : CR7 si allena in palestra con la famiglia : Domenica di riposo per la Juventus che si gode gli ultimi giorni di riposo. Infatti, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di martedì. La Juventus inizierà a mettere nel mirino le sfide contro il Bologna e contro il Milan. Molti giocatori della Vecchia Signora hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano in vacanza. I bianconeri hanno condiviso le immagini che li ritraggono mentre si allenano sui loro profili ...

Zambrotta : 'La Juve ha CR7 - ma ora l'Inter ha Marotta. Nazionale? Non direi di no' : "Alla Nazionale non direi mai di no" Zambrotta, oltre ai tanti successi nei vari club, è stato ovviamente uno dei grandi eroi di Berlino, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. E ...

Juventus-Trincao - ora si chiude : cifre e dettagli - ecco il nuovo CR7 : JUVENTUS TRINCAO- La Juventus ha messo le mani su Francisco Trincao, attaccante dello Sporting Braga classe 1999. Un acuto firmato da Fabio Paratici il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club portoghese per il passaggio del giocatore in bianconero. 20 milioni la richiesta del club, circa 15 milioni la proposta fatta […] L'articolo Juventus-Trincao, ora si chiude: cifre e dettagli, ecco il nuovo CR7 proviene da Serie A ...

Juve - Paratici su CR7 : "Mendes ci contattò - pensai a una barzelletta" : "Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte è più caratteriale e organizzatore, era perfetto per quel momento. ...

Juve - che sgarbo all'Inter : blitz per Trincao - l'erede di Cr7 : La Gazzetta dello Sport lo descrive come 'molto talentuoso, molto offensivo e... molto mancino'. Mancino , abile nel dribbling e negli uno contro uno, è un esterno d'attacco che fa della qualità ...

Calciomercato Juve - Don Balòn : "Marcelo vuole Torino a tutti i costi per CR7" : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, visti i continui problemi fisici di Emre Can e Sami Khedira. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba, ma dopo l'addio di Mourinho il centrocampista francese dovrebbe rimanere al Manchester United. In queste ore, dunque, la Juventus sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese ...

Juve : Paratici - CR7 valore per Champions : ANSA, - TORINO, 2 GEN - "La Champions è diventato un nostro obiettivo, ce lo siano guadagnato. Poi l'arrivo di Ronaldo ci ha dato maggior consapevolezza". Fabio Paratici, lo chief football officer ...

