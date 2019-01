Fabian Ruiz: «Era una partita difficile, ma abbiamo fatto bene»

ilnapolista

(Di domenica 13 gennaio 2019)autore del suo primo gol al San Paolo, che chiude la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di RaiUno:Quanto vale la Coppa Italia per il Napoli? «Sappiano che è importante per il Napoli e che era una, ma. Adesso dobbiamo pensare al campionato e poi ci sarà il Milan. Sono tutte partite sono difficili. La Lazio è vicina a noi, ma qui con i nostri tifosi è più facile»Quanto ti sta dando Carlo Ancelotti? «Per me è molto importante quello che mi da il mister e sono molto felice, devo lavorare molto per continuare così»L'articolo: «Era una, ma» ilNapolista.