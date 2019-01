Dottoressa Giò – Barbara D’Urso torna la ginecologa Giorgia Basile

Dottoressa Giò - le anticipazioni della prima puntata : Al via da domenica 13 gennaio, in prima serata Canale 5, la nuova stagione della serie tv con Barbara d'Urso

La Dottoressa Giò : questa sera Barbara d’Urso indossa il camice… e rischia la vita : La Dottoressa Giò 3 - Barbara d'Urso Dopo vent’anni di attesa da parte del pubblico e dopo mesi di rumors e curiosità, la terza stagione de La Dottoressa Giò è pronta a vedere la luce: stasera andrà in onda in prime time su Canale 5 la prima delle nuove quattro puntate dirette da Antonello Grimaldi per RTI e Picomedia, che segneranno ufficialmente il ritorno di Barbara d’Urso alla fiction italiana. La Dottoressa Giò 3: la prima ...

Barbara D’Urso : «Ho stalkerizzato Piersilvio per fare la Dottoressa Giò. Sul set ho avuto un incidente pesantissimo» : D'Urso e Toffanin Barbara d’Urso è pronta a raddoppiare. La conduttrice di Canale 5 dovrà affrontare una duplice sfida domenicale: la ripresa di Domenica Live post-festività (e in versione ridotta, partirà infatti alle 17.20) e il ritorno, dopo 22 anni, della Dottoressa Giò in prima serata. A raccontarne aneddoti e anticipazioni è la stessa conduttrice, intervenuta ieri a Verissimo. Al cospetto di Silvia Toffanin, la D’Urso non ...

Dottoressa Giò 3 prima puntata : trama e anticipazioni 13 gennaio 2019 : Dottoressa GIÒ 3 prima puntata. Arriva su Canale 5 domenica 13 gennaio 2019 l’attesissima terza stagione della fiction con Barbara D’Urso. Ecco di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Dottoressa Giò 3 prima puntata: trama e anticipazioni 13 gennaio 2019 In questi anni che è stata lontana dalla televisione, la Dottoressa Giorgia Basile, per tutti ...

