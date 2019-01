Angela Grignano | ferita nell' esplosione di Parigi | è in coma farmacologico e rischia

Esplosione Parigi - Angela Grignano rischia l'amputazione della gamba destra : Angela Grignano , la giovane italiana rimasta ferita in modo grave nell' Esplosione di un panificio a Parigi , è stata operata alla gamba destra , ma rischia l'amputazione dell'arto. "Per la mano i medici ...

Esplosione Parigi - Angela Grignano in coma farmacologico : rischia di perdere una gamba : È stata operata a una mano e alla gamba destra la giovane italiana rimasta ferita nella violenta Esplosione di sabato mattina all'interno di una boulangerie a Parigi. La ragazza non è in pericolo di vita ma l'arto inferiore è stato colpito in maniera grave e ora i medici la tengono in coma farmacologico in attesa di capire se intervenire ulteriormente sulla gamba.Continua a leggere