Tennis | ATP Sydney 2019 | Andreas Seppi lotta ma deve cedere ad Alex De Minaur in finale

LIVE Seppi-De Minaur - Finale Atp Tennis Sydney 2019 : aggiornamenti e scambi in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Finale del torneo ATP 250 di Sydney: sul cemento outdoor australiano il nostro Andreas Seppi sfiderà il padrone di casa Alex De Minaur, chiamato ad un vero e proprio tour de force a causa della pioggia di ieri che ha costretto a spostare a oggi la seconda semiFinale, a poche ore dall’atto conclusivo del torneo. De Minaur ha battuto Gilles Simon ed ora affronterà l’altoatesino ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : primo titolo in carriera per Tennys Sandgren : L’americano Tennys Sandgren conquista il torneo ATP di Auckland. Si tratta del primo titolo della carriera per il numero 67 del mondo, che ha sconfitto in una finale a sorpresa il britannico Cameron Norrie, numero 93 del ranking e wild card ad Auckland, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e venti di gioco. Norrie sente la pressione della prima finale e parte male, subendo subito il break da parte dell’americano. ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Andreas Seppi in finale : E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del Tennis australiano ha fatto la differenza al ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP 250 Auckland 2019 : Cameron Norrie e Tennys Sandgren in finale del torneo neozelandese : Il pubblico di Auckland avrebbe potuto assistere a un derby tedesco in finale, e invece se ne ritrovano uno di lingua inglese: saranno infatti il britannico Cameron Norrie e l’americano Tennys Sandgren a giocarsi l’ultimo atto dell’ATP 250 neozelandese. Norrie, che ha usufruito di una wild card, ha superato Jan-Lennard Struff per 7-5 4-6 6-3, mentre Sandgren ha battuto Philipp Kohlschreiber 6-4 6-2. Primi a scendere in campo ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi SONTUOSO! L’azzurro vola in finale - sconfitto in due set Schwartzman : Signore e signori che Andreas Seppi! E’ proprio vero che l’effetto “australiano” fa decisamente bene al Tennista altoatesino che ancora una volta a queste latitudini dimostra di saperci fare. E’ arrivata, infatti, la vittoria nell’ATP di Sydney (Australia) nella semifinale contro l’argentino Diego Schwartzman (n.19 del mondo). L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 in 1 ora e 43 ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - Andreas Seppi sale al numero 36 del ranking ATP dopo la vittoria su Tsitsipas : Andreas Seppi è semplicemente stato fantastico sul cemento di Sydney e ha conquistato una strepitosa semifinale in terra australiana. L’altoatesino ha sconfitto il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas ed è così entrato nei magnifici quattro della competizione che precede gli Australian Open, mostrando un ottimo stato di forma che può fare ben sperare in vista del primo Slam dell’anno. Andreas Seppi sale al momento al numero 36 del ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi spettacolare! Rimonta Tsitsipas e conquista la semifinale : Un meraviglioso lampo azzurro nella notte. Andreas Seppi si qualifica per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver centrato una bellissima vittoria in Rimonta contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di serie. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Un successo che conferma come Seppi si trovi veramente bene sul cemento ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale. L’azzurro sconfitto da Philipp Kohlschreiber in due set : Niente da fare per Fabio Fognini, eliminato nei quarti di finale dell’“ASB Classic”, torneo ATP 250 in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno degli appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (14-27 gennaio). L’azzurro è stato piegato con il punteggio di 6-3 6-1, in 1 ora e 6 minuti di partita, dal tedesco Philipp Kohlschreiber (n.34 ATP). Un match che non ha avuto storia e nella ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Marco Cecchinato eliminato in due set dallo statunitense Tennys Sandgren : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Auckland: l’azzurro, ammesso direttamente al secondo turno in virtù della testa di serie numero 3, è stato sconfitto sul cemento outdoor neozelandese dallo statunitense Tennys Sandgren, che si è imposto con un doppio 6-3 in meno di un’ora di gioco. Primo set dominato dai servizi: i primi punti in risposta arrivano per Cecchinato nel terzo game, ma l’azzurro da 0-30 si fa ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi vola ai quarti di finale. Sconfitto in due set Martin Klizan : Continua nel migliore dei modi l’avvicinamento di Andreas Seppi all’Australian Open. L’altoatesino si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Sydney dopo aver Sconfitto in due set lo slovacco Martin Klizan, numero 40 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’altoatesino, numero 37 del ranking, deve subito fronteggiare due palle break in apertura di primo set, ma ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Peter Gojowczyk. L’azzurro accede ai quarti di finale : Esordio con il brivido e forse anche di più per Fabio Fognini. L’azzurro soffre tantissimo contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.60 del mondo) nel match di secondo turno valido per l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). 2 ore e 6 minuti di partita al termine delle quali il ligure è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (5) ottenendo l’accesso ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincente della sfida tra il ...