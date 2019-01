Tav | la Lega in piazza con i favorevoli all’opera Da Chiamparino ai sindaci Pd e Fi

Sì Tav in piazza a Torino : al flashmob anche Lega e Forza Italia : In piazza per il flashmob - organizzato dal comitato Sì Torino va avanti e Sì Lavoro - anche i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cooperazione e delle professioni. Circa 35 le sigle che ...

Tav : Molinari (Lega) - nessuno scontro con M5S : nessuno scontro tra Lega e M5s sul tema della Tav. Lo ribadisce il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari in piazza a Torino alla manifestazione a favore della tav. "Non è contradditoria la nostra presenza in piazza - spiega- perchè la Lega ha una posizione storica a favore della Tav; sapevano dal primo giorno che uno dei temi divisivi con il M5s era quello della Torino-Lione ma per quanto ci riguarda un ...

Toninelli rilancia la sfida alla Lega sul Tav : Non si placano le polemiche all'interno della maggioranza di governo sul Tav. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, insiste: nel contratto di governo tra M5s e Lega c'è scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta consapevolmente", questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio". La ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Tav - la Lega in piazza sfida il M5S : “Non possiamo bloccare il Paese” : Matteo Salvini guarda alla Tav e vuole«un’Italia che dica sì». Il pensiero del vice-premier, nel quartier generale leghista, viene esteso anche «alle trivelle lontane dalle coste, alla Tap, alle autostrade». La lista è lunga, perché «la Lega pensa che l’Italia non si possa fermare». E dunque non si può fermare neanche la Torino-Lione, «se permetter...

