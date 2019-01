Roma | Martani Ape | Raggi dà via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale

meteoweb.eu

(Di sabato 12 gennaio 2019) “Apprendiamo con somma preoccupazione che la bozza del regolamento capitolino sulla Tutela degli animali, già approvato in Giunta e in attesa di approvazione da parte del Consiglio, prevede all’interno del testo il viadeisuldi”. Lo rende noto Daniela, responsabile diritti animali di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).“È una norma scellerata – spiega – che favorirebbe il randagismo e metterebbe in pericolo l’incolumità degli stessi animali che attraversando la strada potrebbero provocare incidenti. Lanciamo il nostro accorato appello affinché l’area animalista del Movimento Cinque Stelle fermi questa oscenità. Oggi abbiamo toccato il fondo sui diritti degli animali.La Giunta rispetti la normativa vigente e reintroduca il divieto aidi proprietà di circolare in strada. Ogni ...