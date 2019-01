Cosa prevede la riforma della legittima difesa

Nuovo Codice crisi d’impresa approvato : Cosa prevede : Va in pensione il termine fallimento con il Nuovo Codice sulla crisi d’impresa, approvato in via definitiva dal Governo, nell’ultimo Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, su proposta del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Pronto per il debutto quindi un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 che introduce la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Obiettivo dichiarato: riformare in modo ...

Patto trasversale per la scienza - Cosa prevede : "Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane, affinché sottoscrivano il seguente ' Patto trasversale per la scienza ' e s'impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il ...

Grillo e Renzi firmano il patto pro vax di Burioni. Ecco Cosa prevede : Matteo Renzi e Beppe Grillo insieme a difesa della scienza. I due hanno firmato un patto trasversale contro pseudoscienza, ciarlatani e fake news. A compiere il ‘miracolo’ il virologo Roberto Burioni, che ha pubblicato il ‘patto trasversale per la scienza‘ – firmato oltre che da Beppe Grillo e da Renzi anche da Enrico Mentana, Guido Silvestri (Emory University, Atlanta), Mina Welby (Associazione Luca Coscioni). ...

Referendum - cambiano i quorum. Cosa prevede la riforma : Passa emendamento Ceccanti, Pd,, vale sia per consultazioni propositive sia abrogative: il test sulle trivelle del 2016 sarebbe passato. Solo 200mila firme per l'ammissibilità

Pensioni - Quota 100 : ecco Cosa prevede la bozza - : Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, si potrà andare in pensione con 62 anni di età e almeno 38 di contributi. Per la pensione anticipata, i requisiti contributivi salgono a 42 anni e 10 ...

Tfa Sostegno - ultime notizie 4/01 : Cosa prevede la Legge di Bilancio 2019 : Le maggiori novità sui corsi di specializzazione TFA Sostegno riguardano i requisiti di accesso per i docenti della scuola secondaria di I e II grado. Nulla di invariato invece per i requisiti degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Vediamo nel dettaglio cosa cambia con la nuova LdB 2019. Legge di Bilancio 2019: le novità sui requisiti per il Tfa Sostegno Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 si scoprono alcune novità ...

Cosa prevede la manovra 2019 : la scheda : Rimborsi per i risparmiatori truffati I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

La Camera vota la fiducia sulla manovra - dall’addio al Totocalcio all’ecotassa : Cosa prevede : L’aula della Camera vota la fiducia alla manovra. Il testo passa con 327 pareri favorevoli in un’altra giornata di confronto acceso tra i banchi. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Giovanni Tr...

Ncc - nuove norme. Cosa prevede il decreto legge : Stralciato in manovra il provvedimento che regolamentava i servizi di autonoleggio con conducente. Ma il governo interviene con un dl ad hoc. Anitrav: "Devastante"

Cosa prevede la manovra per startup e investimenti in venture capital : Nel maxi emendamento alla manovra sono presenti alcune norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione. Soldi ...

Legge Anticorruzione - dal Daspo alla prescrizione : Cosa prevede : Il cosiddetto spazzacorrotti è diventato la nuova Legge Anticorruzione: ha incassato il terzo e ultimo via libera dalla Camera ed è diventata Legge di Stato. All’interno del provvedimento sono state introdotte diverse novità in tema giustizia: dal Daspo ai corrotti fino all’inasprimento pene, dallo stop alla prescrizione dal 2020 fino all’inasprimento pene. Vediamo in dettaglio le principali misure inserite nel Decreto Anticorruzione diventato ...

Bamboccioni - Cosa prevede l'obbligo di mantenimento : Quando e come cessa l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni "Bamboccioni"? Al compimento dei 18 anni non si acquisisce di certo automaticamente quell'indipendenza economica che, dati i tempi, non è detto si raggiunga nemmeno con il conseguimento della laurea.Il fenomeno dei figli "Bamboccioni" che rimangono a casa dei genitori anche in età avanzata è statisticamente rilevante e, con la attuale crisi economica, ...

Il ddl Anticorruzione è legge : Cosa prevede la norma ‘Spazzacorrotti’ : Il disegno di legge Anticorruzione è stato approvato in via definitiva alla Camera: lo 'Spazzacorrotti' - così denominato dal M5s - è legge. Ecco cosa prevede la norma voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riguardante i reati contro la pubblica amministrazione, la trasparenza dei partiti, la prescrizione e l'agente sotto copertura.Continua a leggere

Scuola - assenze per malattia : Cosa prevede il CCNL e trattamento economico : L’articolo 17 del CCNL Scuola 2016/18 stabilisce come vanno gestite le assenze per malattia per personale ATA, docente ed educativo. Di seguito riportiamo i punti del contratto. assenze per malattia, cosa dice il CCNL Nel CCNL Scuola troviamo i seguenti punti (articolo 17) sulle assenze per malattia: 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del ...