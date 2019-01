Autobus con a bordo 52 persone in fiamme | chiusa la strada del Sempione

Incidente tra Autobus e auto sulla ss 16 - muore conducente dell'auto : Chieti - Incidente stradale sulla ss 16 a San Vito Chietino dove, in località Valle Grotte, si sono scontrati un bus e un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti) e i vigili urbani. Nell'Incidente è morto il conducente di una Fiat Cinquecento vecchio modello. L'auto, sbandando per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un autobus ...

Incidente Cuba : si ribalta Autobus con turisti stranieri a Guantanamo - : L'Incidente è avvenuto ieri pomeriggio tra Baracoa e L'Avana, il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato. I feriti sono almeno 30, alcuni in condizioni critiche. A bordo, secondo i media locali, c'...

Autista di Autobus condannato a 3 anni - investì donna su strisce pedonali : Chieti - Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti Andrea Di Berardino ha condannato a tre anni di reclusione Paolo Crisante, 45 anni, il conducente dell'autobus urbano della società La Panoramica che travolse una donna a Chieti Scalo mentre attraversava sulle strisce pedonali: Giuseppina Venditti, 69 anni, riportò una serie di fratture e contusioni e dopo sei giorni trascorsi in ospedale morì. Secondo l'accusa ...

Palermo - conducente Autobus aggredito dal branco : Un atto di violenza che ha sconvolto l'intera comunità. Un autista dell'Amat, il servizio di autobus in città, è stato aggredito e ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. È accaduto a Palermo."Un atto di violenza barbara" come lo ha definito il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. A ferire l'uomo un gruppo di otto ragazzi che avevano tamponato con l'auto il mezzo di trasporto per poi tentare di aprire il vano motore. È accaduto in ...

Egitto - bomba contro Autobus di turisti vicino alle piramidi : 4 morti - “dobbiamo restare uniti contro il terrorismo” [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Paura in Egitto - bomba contro Autobus di turisti vicino alle piramidi : ci sono morti e feriti [LIVE] : Un’esplosione è avvenuta oggi inEgitto in un autobus di turisti vicino alle piramidi. Ci sarebbero delle vittime, secondo quanto hanno riferito fonti di sicurezza egiziane. In un comunicato il ministero dell’Interno egiziano si parla di due morti e 12 feriti. L’ordigno artigianale era nascosto vicino a un muro ad al Marbutia, nella zona delle piramidi di Giza. E’ esploso al passaggio di un bus turistico con a bordo 14 ...

Consegnati Autobus Euro6 a Chieti : Chieti - "Un altro altro passo verso la Green city: Chieti si avvia a diventare il capoluogo di provincia più green in Abruzzo grazie all'arrivo oggi dei primi sette Autobus Euro6 per il trasporto pubblico locale" ai quali se ne aggiungeranno altri due, uno dei quali acquistati con i fondi del Masterplan". Lo ha detto oggi Mario Colantonio, l'assessore al traffico e alla mobilità del Comune di Chieti in ...

Calabria - scontro fra un Autobus e un'auto : muoiono due coniugi : Nella nottata di oggi, 26 dicembre, un incidente stradale, verificatosi in Calabria, ha causato il decesso di due coniugi. Dalle prime sommarie informazioni sembra che i due stessero viaggiando a bordo di un'autovettura, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sono andati a scontrare frontalmente contro un autobus. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per i due non c'è stato purtroppo nulla da ...

In Cina un Autobus è stato dirottato contro la folla - uccidendo almeno 5 persone : A Longyan, città della provincia cinese di Fujian, un autobus è stato dirottato contro la folla: ha ucciso almeno cinque persone e altre 21 sono state ferite. La polizia locale ha arrestato un uomo armato di un coltello e ha

Un treno e un Autobus si sono scontrati in Serbia : ci sono 3 morti e 22 feriti : Un treno e un autobus si sono scontrati in Serbia. Ci sono 3 morti e 22 feriti, sei dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6.40 vicino a Niš, città nel sud del paese.

Incidente spaventoso - Autobus contro un muro in autostrada : morta una donna - decine di feriti : Il pullman partito da Genova si è schiantato nei pressi di Zurigo: uno dei feriti in gravi condizioni è il conducente. Il...

Varese - aggrediscono autista di Autobus : denunciati quattro 15enni ubriachi : Hanno aggredito il conducente di un autobus, intorno alla mezzanotte di sabato, alla fermata di via Monti a Busto Arsizio. quattro minorenni, ubriachi e senza biglietto, sono stati denunciati per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Uno di loro è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo rivolto pesanti insulti agli agenti. Sul suo cellulare aveva il video di ciò che era accaduto. Come riporta ...

Viaggiava in Autobus con due chili di cocaina : Ragusa - La Polizia di Ragusa ha arrestato un corriere della droga, trovato in possesso di 2 chili e 200 grammi di cocaina purissima.

