Tende smart a basso costo da Ikea | si controllano con l’app o con gli assistenti vocali

ilfattoquotidiano

: Prossimamente le tende da sole, si muoveranno da sole ?? - TotoRacing92 : Prossimamente le tende da sole, si muoveranno da sole ?? - HWSWReview : #Ikea , in #arrivo #tende #smart #controllabili con #Google #Home e #Amazon #Echo -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Se state progettando una casao avete bisogno dinuove e cercate qualcosa di innovativo, sappiate che dapresto potrete acquistare delle. Si tratta diintelligenti, che si possono controllare tramitephone, così come con tutti gli(Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit).I nuovi modelli, già a catalogo in Germania, fanno parte della linea di prodotti TRÅDFRI e sono stati battezzati KADRILJ e FYRTUR. L’installazione è analoga a quella delletradizionali a rullo, in più rispetto ai prodotti che si riavvolgono manualmente c’è un piccolo motore elettrico alimentato a batteria. Il motore è wireless, quindi non occorre predisporre l’alimentazione elettrica nei pressi della tenda. Una volta caricato mediante cavo USB, il motore va inserito nell’apposito alloggiamento a scomparsa in un’estremità del ...