Se sulla tragedia di Avellino la giustizia non basta

Nuova tragedia sulla neve - bimba di 8 anni muore in Alto Adige : Una vittima, stando alle prime informazione sarebbe una bambina di 8 anni, e un ferito in modo grave - probabilmente la madre, è il tragico bilancio di un incidente con la slitta avvenuto al Renon in ...

Tragedia di Sauze - quattro indagati per la morte della bambina morta sulla pista da sci : La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Camilla Compagnucci , la bambina di 9 anni romana che ha perso la vita ieri sulle piste di Sauze d'Oulx. Il pm ...

Tragedia in montagna - bimba di 9 anni muore dopo l'incidente sulla pista : stava sciando con il padre : E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx, Torino,, in alta Valle di Susa. Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto ...

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

STRAGE NELLA DISCOTECA DI CORINALDO/ Ultime notizie - le indagini : ancora molti punti oscuri sulla tragedia : CORINALDO, STRAGE alla DISCOTECA Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Fedez sulla tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : “Non ha colpe ma non ci doveva andare” : Fedez commenta la tragedia che si è consumata in occasione del concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona): 6 morti e un centinaio di feriti a causa del panico che ha scatenato uno spray al peperoncino utilizzato da uno degli spettatori. Il rapper è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e ha espresso il suo punto di vista su quanto avvenuto in occasione di un evento di musica che avrebbe dovuto unire, non ...

Paolo Crepet contro Briga a Domenica In sulla tragedia di Corinaldo : “Voi avete delle responsabilità” (video) : Nella prima parte di Domenica In di ieri 9 dicembre è andato in onda il talk dedicato alla tragedia di Corinaldo di venerdì scorso. Gli ospiti presenti hanno discusso su quanto accaduto, e le opinioni si sono rivelate come spesso contrarie tra loro. In particolar modo si è acceso un dibattito tra Paolo Crepet e il cantautore Briga. Venerdì sera, in occasione di un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo (AN), hanno perso la vita sei ...

Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo : 'Sfera Ebbasta non ha colpe'/ 'Tragedia rivela incoscienza diffusa' : Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo: 'Sfera Ebbasta non ha colpe'. Il rapper prende posizione: 'Tragedia rivela incoscienza diffusa'.

Più vie sulla tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

sulla tragedia di Corinaldo potrebbero aver inciso ritardo e doppio impegno di Sfera : Il 7 dicembre a Corinaldo provincia di Ancona, nella discoteca Lanterna Azzurra il trapper Sfera Ebbasta era atteso da oltre 1400 persone. Sfera quella stessa sera aveva preso un doppio impegno: stava infatti lavorando all' Altromondo Studios di Rimini, a 90 km da Corinaldo e poi avrebbe dovuto raggiungere la discoteca in provincia di Ancona. Qui nell'attesa del suo arrivo, sono morte 6 persone e 59 sono rimaste ferite in maniera grave dalla ...