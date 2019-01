Omicidio-suicidio a Trento | il dramma di Sergio e Luisa trovati morti abbracciati sul

Omicidio-suicidio a Bologna : spara alla moglie malata e poi si uccide : Un altro Omicidio-suicidio a Bologna. Un"altra coppia anziana che, dopo una vita passata insieme conclude la sua esistenza terrena ancora una volta, l"ultima, uno accanto all"altra. Il triste epilogo è accaduto ieri pomeriggio in via della Secchia, in zona Saffi a Bologna. Il marito ottantenne ha deciso di porre fine alle sofferenza della moglie, 74enne, gravemente malata. Ha preso il fucile e le ha sparato. Subito dopo ha rivolto l"arma contro ...

Omicidio suicidio Bologna - due colpi di fucile alla moglie malata. Poi si toglie la vita : Con due colpi di fucile c he hanno spento, in un attimo e per sempre, le vite di Luisa e Paolo. Erano circa le 14,30. La coppia, che viveva in un appartamento al primo piano del civico 5 di via della ...

Bologna - 80enne spara a moglie malata e si uccide/ Omicidio-suicidio : colpo di fucile in faccia - il precedente : Anziano 80enne spara a moglie malata e si uccide: è accaduto oggi a Bologna. Due colpi di fucile in faccia: Omicidio-suicidio.

Morto l’immunologo Fernando Aiuti - è precipitato da 10 metri : ipotesi suicidio o Omicidio : Continuano le indagini per comprendere le cause della morte dell’immunologo Fernando Aiuti, deceduto stamani. Sembrerebbe essersi verificata una caduta di oltre dieci metri nella tromba delle scale adiacenti al reparto di medicina generale del policlinico Gemelli. Il corpo del professore Fernando Aiuti è stato trovato intorno alle 11 riverso sul pavimento dopo una caduta dal quarto piano del reparto dove si trovava ricoverato. E’ ...

Marito e moglie trovati morti in casa : ipotesi Omicidio-suicidio : Due anziani coniugi, Sergio Cini e Luisa Zardo, sono stati trovati senza vita nella loro casa a Fai della Paganella (Trento)...

Top news 2018 : l'Omicidio D'Aguanno - il suicidio di Daniela - la violenza omofoba a Marsala : Come di consueto a fine anno pubblichiamo le top news che lo hanno caratterizzato. Un anno raccontato con i fatti più significativi della cronaca, della politica, le inchieste, gli eventi e le storie che avete letto sulle pagine di TP24.it. Iniziamo con i fatti di cronaca. Omocidio D'Aguanno a Trapani - A giugno l'omicidio del giovane Fabio D'Aguanno, ...

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Procura indaga per Omicidio-suicidio : Incredibile tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 5 mesi». Procura indaga per Omicidio-suicidio : Tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette, due...

Omicidio-suicidio - fiori davanti casa : ANSA, - PATERNO' , CATANIA, , 10 DIC - Un mazzo di fiori bianchi, con margherite e una rosa. E' il segno davanti la porta di via Libertà, assieme all'indicazione del sequestro della casa scena del ...

Omicidio suicidio a Paternò : muore coppia e figli di 4 e 6 anni : Tragedia a Paternò. muore una coppia e i figli di 6 e 4 anni. L'ipotesi concreta di carabinieri e Procura di Catania è Omicidio suicidio

Catania - coppia e figli piccoli trovati morti : ipotesi Omicidio-suicidio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Catania - coppia e figli di 4 e 6 anni trovati morti in casa : ipotesi Omicidio-suicidio : Un’interna famiglia, una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni, è stata trovata morta nella loro casa di Paternò, in provincia di Catania. Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare ufficialmente, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Il padre, un consulente finanziario di 32 anni, avrebbe assassinato la moglie e i piccoli, poi si sarebbe tolto la vita. L’allarme è stato dato da parenti che non avevano notizie dalla famiglia. ...

Intera famiglia trovata morta a Catania : genitori e figli di 4 e 6 anni. Forse Omicidio-suicidio : Un'Intera famiglia è stata trovata senza vita dai carabinieri a Paternò: sono una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni. Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare ufficialmente, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: un consulente finanziario di 32 anni avrebbe assassinato la moglie e i figli e poi si sarebbe suicidato.L'allarme è stato dato da parenti che non avevano notizie dalla famiglia. Sul posto sono presenti ...

Famiglia sterminata a Paternò : trovati morti padre - madre e i figli di 4 e 6 anni - l'ipotesi Omicidio-suicidio : omicidio-suicidio per sterminare un'intera Famiglia. A Paternò, nel Catanese, una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni sono stati trovati morti dai carabinieri. Secondo una prima ipotesi,...