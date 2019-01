I pazienti? Con i medici dei bugiardi inguaribili

Fed - Powell : 'inflazione bassa e sotto controllo - possiamo essere pazienti Con tassi' : Sui tassi di interesse Usa, il numero uno della Fed Jerome Powell ha detto che "stiamo osservando e aspettando". In un intervento all'Economic Club di Washington, interpellato sulle previsioni della ...

Scompenso cardiaco : ecco i 3 marcatori che predicono il destino dei pazienti : Uno studio effettuato dai ricercatori dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa (Michele Emdin, Alberto Aimo, Claudio Passino,Giuseppe Vergaro, Andrea Ripoli) insieme con gli studiosi dei più importanti centri di ricerca europei e americani (sedi a Milano, Barcellona, Milano, Minneapolis, Oslo, Tromsø, Maastricht, Groningen, Boston) è stato pubblicato di recente ...

La preservazione della fertilità per le pazienti Con endometriosi ovarica : Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di preservazione della fertilità in giovani donne, soprattutto prima dell'esposizione a terapie gonadotossiche tipiche dei trattamenti antineoplastici. I crescenti successi delle tecniche di preservazione della fertilità, attraverso il congelamento di tessuto ovarico o di ovociti maturi, hanno promosso la strategia di preservazione anche in altre categorie di pazienti a rischio di compromissione ...

pazienti allergici : fuori controllo il numero fra poco più di un decennio : Se ci si riflette, paragonando il numero di persone allergiche oggi a quelle di un trentennio fa, ci si accorge che i Pazienti in cura per le allergie sono aumentati di numero in modo vertiginoso. E' ovvio che in tre decenni migliorano anche i metodi di indagine e relativa diagnosi di malattia al punto che molti in passato, pur essendo allergici, sfuggivano alla diagnosi, ma la verità è anche un'altra ed è tutt'altro che incoraggiante. I casi di ...

Il premier Conte in visita al Bambin Gesù : suona - gioca e ride coi piccoli pazienti : "Questo pomeriggio ho fatto visita all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Avevo in mente di portare un regalo natalizio ai piccoli pazienti ricoverati. Alla fine il regalo più bello lo hanno fatto loro a me con il sorriso e il loro affetto", lo scrive su Instagram il premier Giuseppe Conte pubblicando una foto della sua visita del 22 dicembre 2018 all'ospedale che si trova nei pressi del Gianicolo, nella Capitale.Le foto ...

Discoteca : scesi a 5 i pazienti a Ancona : ANSA, - Ancona, 16 DIC - Nella giornata di ieri è stato dimesso un paziente dalla Medicina d'Urgenza dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dove erano stati ricoverati i feriti più gravi della calca ...

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non c’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

La musica come dono - concerto al Vito Fazzi di Lecce per i piccoli pazienti : L'evento vede il patrocinio del Comune di Lecce e della Asl di Lecce. Al concerto ci sarà anche l'arcivescovo di Lecce Mons. Michele Seccia.

Abusava delle pazienti e filmava gli incontri : chiesti 8 anni per il medico estetico : A tradirlo è stata l'inclinazione a non avere nessun freno inibitorio con le pazienti. Mentre si spogliavano le filmava di nascosto con microtelecamere inserite negli occhiali e in una radiosveglia ...

Leucemia mieloide cronica : è possibile interrompere la terapia ma con cautela - specie nei pazienti giovani : La Leucemia mieloide cronica (LMC) era un tempo una malattia mortale entro due-tre anni dalla diagnosi. La terapia con Imatinib e altri inibitori della proteina Bcr/Abl, causa della malattia, hanno talmente cambiato la prognosi della LMC che ora un paziente può avere un’aspettativa di vita normale. Lo studio coordinato dal professor Carlo Gambacorti-Passerini, docente di Ematologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore del reparto di ...

A Torino si punta a 20 mila Babbi Natale al Regina Margherita per far festa con i piccoli pazienti ricoverati : Tutti confluiranno per le 10.30 davanti al Regina Margherita in piazza Polonia dove sono previsti spettacoli, musica e una grande festa per tutti. Prevista inoltre la presenza della sindaca di Torino,...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni contro tutti : i dubbi sulla sua corteggiatrice fanno spazientire lo studio : I continui dubbi del tronista Luigi Mastroianni stanno minacciando, fin dal suo arrivo, la conoscenza con la sua corteggiatrice, Irene Capuano . La ragazza, infatti, è finita più volte nel mirino del ...

Batterio killer in Veneto : contattati 10mila pazienti per approfondimenti clinici : Si teme che tra il 2010 ed il 2017 possano essere stati infettati da un uno strumento per la cardiochirurgia malfunzionante. Fino ad ora 16 persone hanno contratto l'infezione e sei di loro sono ...

